Aether Fang Nightbloom AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Aether Fang Nightbloom (MT5)

[Untertitel: Keltner Compression | Force Impulse | Silent Fortress Safety]

Einführung Aether Fang Nightbloom ist ein spezialisiertes Volatilitätsausbruchssystem, das entwickelt wurde, um die explosivsten Marktbewegungen zu jagen: Volatilitätsausdehnungen. Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die jedes Hoch kaufen, wartet dieser EA darauf, dass der Markt in einen Zustand tiefer "Kompression" (The Nightbloom) eintritt, bevor er zuschlägt. Er kombiniert Keltner-Kanäle (The Aether) mit Force Index (The Fang), um sicherzustellen, dass jeder Handel durch echte Volumenimpulse unterstützt wird.

Version 1.10 Update: Silent Fortress Core Ausgestattet mit der "Silent Fortress" -Sicherheitsarchitektur garantiert diese Version eine 100%ige Marktvalidierung. Sie verfügt über einen intelligenten Trailing Stop, der eine dynamische "Sicherheitsmauer" (mindestens 400 Punkte) aufrechterhält, die sicherstellt, dass Trades während Nachrichtenspitzen nicht durch Rauschen unterdrückt oder durch Broker-Limits abgelehnt werden.

Handelsstrategie (Die Nightbloom-Logik) Das System arbeitet mit einer strengen 3-Bedingungen-Logik:

Die Nightbloom (Komprimierung): Es misst die Marktvolatilität anhand der Standardabweichung. Der Markt muss "schlafen" (niedrige Volatilität), bevor der EA aufwacht. Dies filtert unruhige, erschöpfte Märkte heraus. The Aether (Ausbruch): Überwacht Keltner-Kanäle. Ein Ausbruch über das obere Band oder unter das untere Band signalisiert das Aufwachen. Der Fang (Impuls): Bestätigt die Bewegung anhand des Force Index. Er erfordert einen starken Anstieg der Kraft, um zu bestätigen, dass das Volumen den Preis antreibt, und verhindert so Fakeouts.

Wichtigste Merkmale

Komprimierungstechnologie: Handelt nur nach Perioden geringer Volatilität und fängt die auf den Squeeze folgende Explosion mit hoher Wahrscheinlichkeit ab.

Silent Fortress Trailing: Ein robuster Ausstiegsmechanismus, der Gewinne schützt und gleichzeitig die Broker-Limits (StopLevel + FreezeLevel) respektiert.

Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontoguthaben.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (am besten für Volatilitätskompressionslogik).

Symbole: Volatile Paare (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) und Gold (XAUUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== DER ÄTHER (KELTNER) === InpKeltnerPeriod / Mult : Kanaleinstellungen (Standard: 20, 1.5).

=== DIE NACHTBLÜTE (KOMPRESSION) === InpCompressionLimit : Der Schwellenwert für die Volatilität. Niedriger = strengerer Einstieg.

=== DER REISSZAHN (KRAFT) === InpForcePeriod : Die Impulsempfindlichkeit.

=== STILLE FESTUNG (SICHERHEIT) === InpStopLoss / InpTakeProfit : Harte Ziele in Punkten. InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (mindestens 400 Punkte empfohlen).

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.