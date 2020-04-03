Aether Fang Nightbloom AI
- Experten
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)
Produktname: Aether Fang Nightbloom (MT5)
[Untertitel: Keltner Compression | Force Impulse | Silent Fortress Safety]
Einführung Aether Fang Nightbloom ist ein spezialisiertes Volatilitätsausbruchssystem, das entwickelt wurde, um die explosivsten Marktbewegungen zu jagen: Volatilitätsausdehnungen. Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die jedes Hoch kaufen, wartet dieser EA darauf, dass der Markt in einen Zustand tiefer "Kompression" (The Nightbloom) eintritt, bevor er zuschlägt. Er kombiniert Keltner-Kanäle (The Aether) mit Force Index (The Fang), um sicherzustellen, dass jeder Handel durch echte Volumenimpulse unterstützt wird.
Version 1.10 Update: Silent Fortress Core Ausgestattet mit der "Silent Fortress" -Sicherheitsarchitektur garantiert diese Version eine 100%ige Marktvalidierung. Sie verfügt über einen intelligenten Trailing Stop, der eine dynamische "Sicherheitsmauer" (mindestens 400 Punkte) aufrechterhält, die sicherstellt, dass Trades während Nachrichtenspitzen nicht durch Rauschen unterdrückt oder durch Broker-Limits abgelehnt werden.
Handelsstrategie (Die Nightbloom-Logik) Das System arbeitet mit einer strengen 3-Bedingungen-Logik:
-
Die Nightbloom (Komprimierung): Es misst die Marktvolatilität anhand der Standardabweichung. Der Markt muss "schlafen" (niedrige Volatilität), bevor der EA aufwacht. Dies filtert unruhige, erschöpfte Märkte heraus.
-
The Aether (Ausbruch): Überwacht Keltner-Kanäle. Ein Ausbruch über das obere Band oder unter das untere Band signalisiert das Aufwachen.
-
Der Fang (Impuls): Bestätigt die Bewegung anhand des Force Index. Er erfordert einen starken Anstieg der Kraft, um zu bestätigen, dass das Volumen den Preis antreibt, und verhindert so Fakeouts.
Wichtigste Merkmale
-
Komprimierungstechnologie: Handelt nur nach Perioden geringer Volatilität und fängt die auf den Squeeze folgende Explosion mit hoher Wahrscheinlichkeit ab.
-
Silent Fortress Trailing: Ein robuster Ausstiegsmechanismus, der Gewinne schützt und gleichzeitig die Broker-Limits (StopLevel + FreezeLevel) respektiert.
-
Institutionelles Risikomanagement: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf dem Kontoguthaben.
-
Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.
Empfehlungen
-
Zeitrahmen: H1, H4 (am besten für Volatilitätskompressionslogik).
-
Symbole: Volatile Paare (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) und Gold (XAUUSD).
-
Konto-Typ: ECN oder Standard.
-
Mindesteinlage: $100.
Eingabe-Parameter
-
=== DER ÄTHER (KELTNER) ===
-
InpKeltnerPeriod / Mult : Kanaleinstellungen (Standard: 20, 1.5).
-
-
=== DIE NACHTBLÜTE (KOMPRESSION) ===
-
InpCompressionLimit : Der Schwellenwert für die Volatilität. Niedriger = strengerer Einstieg.
-
-
=== DER REISSZAHN (KRAFT) ===
-
InpForcePeriod : Die Impulsempfindlichkeit.
-
-
=== STILLE FESTUNG (SICHERHEIT) ===
-
InpStopLoss / InpTakeProfit : Harte Ziele in Punkten.
-
InpTrailStart / Dist : Trailing-Einstellungen (mindestens 400 Punkte empfohlen).
-
-
=== RISIKOMANAGEMENT ===
-
InpUseDynamicLot : Aktiviert die automatische Risikoberechnung.
-
InpRiskPercent : Risiko pro Handel.
-
Installationsanleitung
-
Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.
-
Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.
-
Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1).
-
Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein.
-
Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.
🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.