Gold Breaker EA - Automatización inteligente y segura del comercio de oro

Gold Breaker EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), construido con un principio básico:

👉 Protección del capital primero, beneficios después.

A diferencia de muchos EAs de Oro que se basan en estrategias de martingala, rejilla o de promediación a la baja, Gold Breaker EA utiliza un enfoque SEGURO de una sola posición. En cualquier momento, gestiona una sola operación, siempre protegida por un Stop Loss y Take Profit claros.

No hay sistemas de recuperación peligrosos, ni multiplicación oculta de lotes, ni apilamiento de exposiciones.

¿Por qué oro?

El oro es conocido por su alta volatilidad y fuertes movimientos de precios intradía.

Gold Breaker EA está diseñado para tomar ventaja de esta volatilidad natural como su borde de captura de movimientos limpios, mientras que estrictamente el control del riesgo.

La volatilidad se trata como una oportunidad, no como algo con lo que jugar.

Características principales

✅ Una sola posición (Modo SAFE)

Sin rejilla, sin martingala, sin apilamiento de operaciones, sin sobre optimización. *Se mostrará en la imagen de la curva de equidad - esto es lo que el comercio real con el gráfico de borde parecía *.

✅ S L y TP fijos en cada operación

El riesgo se define desde el momento en que se abre una operación.

✅ Lógica Especialista en Oro

Específicamente ajustada para el comportamiento y volatilidad del XAUUSD.

✅ No Overtrading

Configuraciones de calidad sobre cantidad.

✅ Backtest & Forward-Test Friendly

Totalmente compatible con MT5 Strategy Tester.

Gestión del riesgo en primer lugar

Gold Breaker EA es adecuado para los comerciantes que:

Prefieren el riesgo controlado

Evitan estrategias de recuperación agresivas

Quieren transparencia en la gestión de las operaciones

Entienden que el trading consistente es mejor que el trading afortunado

Este EA no está diseñado para "voltear cuentas".

Está diseñado para sobrevivir a condiciones de mercado a largo plazo.

Pruebe antes de comprar (Muy recomendado)

Recomendamos encarecidamente a todos los operadores que sigan este proceso:

1️⃣ Backtest la versión Demo GRATIS

Analizar el rendimiento histórico y entender cómo se comporta el EA.

2️⃣ Ejecutarlo en una cuenta demo

Observar la ejecución en tiempo real y el comportamiento de reducción.

3️⃣ Alquile primero

Pruébelo en sus propias condiciones de trading antes de comprometerse.

4️⃣ Compre sólo cuando esté seguro

Tome una decisión informada, no emocional.

Este EA está diseñado para operadores que valoran la disciplina, la paciencia y la sostenibilidad.

Ajustes por defecto :

RiskMode : Risk_Percent , Risk_fix_lot , Risk_usd (Risk_percent - 1%. recomendado. usar cuenta cent si tiene menos de 1K de capital)

TP : 25%

SL : 10%

Cancelar Hora : 18

Nota: *El precio se incrementará en 100$ por cada 10 copias compradas*.