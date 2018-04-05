Xauusd Quantum Pro EA
- Asesores Expertos
- Ilies Zalegh
- Versión: 3.9
- Actualizado: 17 enero 2026
- Activaciones: 10
Expert Advisor MT5 para XAUUSD Gold
Robot de trading automático para Oro en MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO es un Expert Advisor profesional para MetaTrader 5, diseñado para el trading automático del Oro en XAUUSD (según el bróker puede aparecer como Gold). El mercado del oro es muy buscado por los traders debido a su alta volatilidad, impulsos frecuentes, fases direccionales potentes y su sensibilidad a noticias macroeconómicas relacionadas con el dólar estadounidense, los tipos de interés y la inflación.
Este Expert Advisor MT5 fue desarrollado para analizar XAUUSD con un enfoque algorítmico estructurado, centrado en la calidad de las señales, la lectura de la volatilidad y una gestión del riesgo integrada. El objetivo es ofrecer un robot de trading MT5 fiable para XAUUSD, con reglas claras y ejecución disciplinada.
Para diversificar tu cartera de robots de trading y cubrir varios mercados importantes, también puedes complementar XAUUSD QUANTUM PRO con Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro y Bitcoin Quantum Edge Algo.
Presentación del Expert Advisor XAUUSD QUANTUM PRO para MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO no es un robot de trading masivo. Está orientado a traders que buscan un EA MT5 premium para Oro, con una lógica de trading clara, entradas altamente selectivas y una gestión del riesgo pensada para el uso real en cuenta y en VPS.
Para quién es este EA MT5
-
Traders que quieren un Expert Advisor MT5 dedicado a XAUUSD Gold
-
Traders que priorizan una selección estricta de señales
-
Traders que buscan un enfoque disciplinado y centrado en la gestión del riesgo
Objetivo del robot de trading para XAUUSD
El objetivo es identificar configuraciones de mercado de alta probabilidad en XAUUSD Gold manteniendo un marco de riesgo estricto y controlado.
Este enfoque busca
-
evitar periodos de mercado desfavorables
-
priorizar condiciones de volatilidad coherentes
-
reducir entradas innecesarias
Estrategia algorítmica multi factor y multi timeframe
A diferencia de robots simples, XAUUSD QUANTUM PRO utiliza
-
estrategia multi factor
-
análisis multi timeframe
-
un sistema de puntuación de decisiones que evalúa cada oportunidad antes de abrir una operación
Objetivos del enfoque algorítmico
-
Reducir señales innecesarias
-
Mejorar la consistencia de las entradas
-
Leer la volatilidad de XAUUSD de forma estructurada
-
Filtrar fases de mercado desfavorables en el Oro
Sistema de puntuación de decisiones del robot MT5
Cada oportunidad en XAUUSD se
-
analiza con múltiples indicadores técnicos
-
pondera según la relevancia de cada criterio
-
evalúa en tiempo real mediante el equilibrio compradores vendedores
Indicadores técnicos usados en el EA de XAUUSD
-
RSI dinámico
-
MACD y divergencias
-
EMA 50 EMA 100 EMA 200
-
ADX para medir la fuerza de tendencia
-
ATR adaptativo para la volatilidad real
-
Soportes y resistencias automáticos
-
Estructura del precio y price action
Reglas de trading de XAUUSD QUANTUM PRO
-
Compra solo si la puntuación compradora domina claramente
-
Venta solo si la puntuación vendedora es superior
-
Sin operaciones forzadas, solo configuraciones validadas por el sistema
Análisis multi timeframe en MetaTrader 5
-
M15 y M30 para detectar configuraciones
-
H1 y H4 para confirmar la tendencia dominante
-
M5 para afinar el timing y la gestión del riesgo
Esta combinación alinea señal, tendencia y timing para el trading automático del Oro en MT5.
Gestión del riesgo dinámica para XAUUSD
XAUUSD QUANTUM PRO integra una gestión del riesgo diseñada para el trading automático en cuenta real
-
Stop loss adaptativo basado en la volatilidad
-
Tamaño de posición proporcional al capital
-
Filtro de inactividad en condiciones desfavorables
-
Monitorización del drawdown compatible con reglas de prop firm
-
Mínimo risk reward configurable
-
Sin martingala
-
Sin grid
Backtests XAUUSD 2021–2025 y comportamiento histórico
-
Backtests sobre datos históricos 2021–2025
-
Actividad selectiva y controlada
-
Adaptación a fases direccionales del Oro
-
Drawdown contenido en los escenarios probados
-
Aproximadamente 5 a 10 operaciones al mes según las condiciones del mercado
Los resultados pasados son informativos y no garantizan el rendimiento futuro.
Por qué elegir XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5
-
Expert Advisor dedicado a XAUUSD Gold
-
Robot de trading automático para MetaTrader 5
-
Enfoque multi factor estructurado con sistema de puntuación
-
Gestión del riesgo integrada y ejecución disciplinada
-
Compatible con VPS para trading algorítmico
-
Sin llamadas externas y sin DLL
-
Compatible con la mayoría de brókers MT5
-
Actualizaciones gratuitas
-
Soporte mediante mensajería MQL5
Comparación con un EA clásico
EA clásico
-
lógica simplista
-
pocos filtros
-
riesgo mal controlado
XAUUSD QUANTUM PRO
-
lógica multi factor
-
sistema de puntuación de decisiones
-
lectura estructurada de la volatilidad del Oro
-
enfoque disciplinado y responsable
Incluido con la compra
-
Archivo EX5 listo para usar
-
Parámetros optimizados
-
Acceso a actualizaciones
-
Soporte vía mensajería MQL5
Advertencia de riesgo
El trading implica un riesgo real de pérdida de capital. XAUUSD QUANTUM PRO es una herramienta de ayuda al trading, no una promesa de beneficios. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Se recomienda probar en una cuenta demo de MetaTrader 5 antes de usar en real. Invierte solo fondos que puedas permitirte perder.
Conclusión
XAUUSD QUANTUM PRO es un Expert Advisor MT5 para XAUUSD Gold, diseñado para traders que buscan un enfoque algorítmico estructurado, disciplinado y centrado en la gestión del riesgo para operar Oro de forma automática.