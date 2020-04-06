Qora
- Asesores Expertos
- Sergej Maehler
- Versión: 1.2
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 20
QORA es un Asesor Experto completamente automatizado basado en Smart Money Concepts – la misma metodología utilizada por traders institucionales y fondos de cobertura. En lugar de indicadores rezagados, QORA analiza Fair Value Gaps, Order Blocks y Estructura de Mercado para identificar configuraciones de alta probabilidad. El sistema de confluencia integrado asegura que las operaciones solo se ejecuten cuando múltiples elementos estén alineados. Un motor adaptativo ajusta automáticamente los parámetros a las condiciones actuales del mercado, mientras que la gestión de riesgo integral – incluyendo filtro de noticias, control de sesiones y protección de fin de semana – mantiene tu capital seguro. Pre-optimizado para BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40 y US30.
⭐ Descargar: MANUAL DE USUARIO QORA
⭐ Descargar: GUÍA DE OPTIMIZACIÓN QORA
⭐ Descargar: Archivo SET de Optimización QORA
🎯 ¿Por Qué Smart Money Concepts?
QORA está construido sobre Smart Money Concepts (SMC) – la misma metodología utilizada por traders institucionales y fondos de cobertura. A diferencia de los EAs convencionales que dependen de indicadores rezagados, QORA lee el mercado como lo hace el dinero inteligente.
Fair Value Gaps (FVG) Desequilibrios de precio que actúan como imanes para futuros movimientos de precio
Order Blocks (OB) Huellas institucionales donde los grandes jugadores acumularon posiciones
Estructura de Mercado Patrones HH/HL, Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHoCH)
🧠 La Ventaja Sin Indicadores
- Sin Retraso de Indicadores – No espera a que MA, RSI o MACD confirmen lo que ya sucedió
- Sin Sobreajuste – La lógica SMC se basa en mecánicas de mercado, no en parámetros sobre-optimizados
- Gráfico Limpio, Lógica Clara – Cada decisión de trading es visualmente verificable en el gráfico
- Aplicación Universal – Funciona en cualquier mercado líquido basado en oferta, demanda y flujo de órdenes
🌍 Optimización Multi-Mercado
QORA viene con archivos SET listos para usar para los mercados más populares:
BTCUSD • XAUUSD • US500 • GER40 • US30
Simplemente carga el archivo SET para tu instrumento y comienza a operar con parámetros optimizados.
💡 Configuración Recomendada
- Temporalidad: M15 + HTF H1
- Mejores Sesiones: Londres y Nueva York
- Recomendado: $500+ (1:30)
📊 Características Principales
Sistema de Entrada Inteligente
- Puntuación de confluencia con pesos personalizables (FVG/OB/Estructura)
- Umbral mínimo de señal (0-100)
- Filtro de tendencia en temporalidad superior (H4)
- Requisitos de confluencia configurables
🔄 Modo Adaptativo (opcional)
Activa el modo adaptativo para trading en vivo para ajustar automáticamente:
- Períodos de retrospectiva basados en volatilidad ATR
- Umbrales de puntuación basados en fuerza de tendencia ADX
- Ratios SL/TP basados en condiciones de mercado
- Distancias de trailing basadas en rendimiento reciente
Todos los parámetros adaptados se guardan cada 5 minutos y se restauran automáticamente cuando el terminal MT5 reinicia.
🛡️ Gestión de Riesgo Profesional
- Dimensionamiento de posición basado en porcentaje
- Límite máximo de operaciones diarias
- Protección de drawdown diario máximo
- Control de operaciones concurrentes máximas
Gestión Avanzada de Operaciones
- Trailing stop con activación personalizable
- Funcionalidad de breakeven
- Take profit parcial para asegurar ganancias
- Stop Loss basado en ATR y SMC
⏰ Protección Integrada
- Filtro de noticias con integración de calendario económico
- Protección de fin de semana con cierre automático
- Filtro de sesiones para horarios óptimos de trading
- Monitoreo de spread
📈 Dashboard y Estadísticas
El dashboard en tiempo real muestra:
- Puntuaciones de señal actuales (FVG, OB, Estructura)
- Confluencia total y tipo de señal
- Tasa de victorias y factor de beneficio
- Seguimiento de P&L diario
- Estado de noticias y próximo evento
- Valores adaptativos (si está habilitado)
Qué Está Incluido
- ✓ Asesor Experto QORA
- ✓ Archivos SET optimizados para BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40, US30
- ✓ Manual de Usuario detallado y Guía de Optimización
- ✓ Actualizaciones gratuitas
⚠️ Notas Importantes
- El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
- Siempre prueba en cuenta demo antes de operar en vivo
- Comienza con configuraciones de riesgo conservadoras (0.5-1% por operación)
- VPS recomendado para operación 24/5
Opera como las instituciones. Opera con QORA.