QORA es un Asesor Experto completamente automatizado basado en Smart Money Concepts – la misma metodología utilizada por traders institucionales y fondos de cobertura. En lugar de indicadores rezagados, QORA analiza Fair Value Gaps, Order Blocks y Estructura de Mercado para identificar configuraciones de alta probabilidad. El sistema de confluencia integrado asegura que las operaciones solo se ejecuten cuando múltiples elementos estén alineados. Un motor adaptativo ajusta automáticamente los parámetros a las condiciones actuales del mercado, mientras que la gestión de riesgo integral – incluyendo filtro de noticias, control de sesiones y protección de fin de semana – mantiene tu capital seguro. Pre-optimizado para BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40 y US30.

🎯 ¿Por Qué Smart Money Concepts?

QORA está construido sobre Smart Money Concepts (SMC) – la misma metodología utilizada por traders institucionales y fondos de cobertura. A diferencia de los EAs convencionales que dependen de indicadores rezagados, QORA lee el mercado como lo hace el dinero inteligente.

Fair Value Gaps (FVG) Desequilibrios de precio que actúan como imanes para futuros movimientos de precio

Order Blocks (OB) Huellas institucionales donde los grandes jugadores acumularon posiciones

Estructura de Mercado Patrones HH/HL, Ruptura de Estructura (BOS) y Cambio de Carácter (CHoCH)

🧠 La Ventaja Sin Indicadores

Sin Retraso de Indicadores – No espera a que MA, RSI o MACD confirmen lo que ya sucedió

– No espera a que MA, RSI o MACD confirmen lo que ya sucedió Sin Sobreajuste – La lógica SMC se basa en mecánicas de mercado, no en parámetros sobre-optimizados

– La lógica SMC se basa en mecánicas de mercado, no en parámetros sobre-optimizados Gráfico Limpio, Lógica Clara – Cada decisión de trading es visualmente verificable en el gráfico

– Cada decisión de trading es visualmente verificable en el gráfico Aplicación Universal – Funciona en cualquier mercado líquido basado en oferta, demanda y flujo de órdenes

🌍 Optimización Multi-Mercado

QORA viene con archivos SET listos para usar para los mercados más populares:

BTCUSD • XAUUSD • US500 • GER40 • US30

Simplemente carga el archivo SET para tu instrumento y comienza a operar con parámetros optimizados.

💡 Configuración Recomendada

Temporalidad: M15 + HTF H1

M15 + HTF H1 Mejores Sesiones: Londres y Nueva York

Londres y Nueva York Recomendado: $500+ (1:30)

📊 Características Principales

Sistema de Entrada Inteligente

Puntuación de confluencia con pesos personalizables (FVG/OB/Estructura)

Umbral mínimo de señal (0-100)

Filtro de tendencia en temporalidad superior (H4)

Requisitos de confluencia configurables

🔄 Modo Adaptativo (opcional)

Activa el modo adaptativo para trading en vivo para ajustar automáticamente:

Períodos de retrospectiva basados en volatilidad ATR

Umbrales de puntuación basados en fuerza de tendencia ADX

Ratios SL/TP basados en condiciones de mercado

Distancias de trailing basadas en rendimiento reciente

Todos los parámetros adaptados se guardan cada 5 minutos y se restauran automáticamente cuando el terminal MT5 reinicia.

🛡️ Gestión de Riesgo Profesional

Dimensionamiento de posición basado en porcentaje

Límite máximo de operaciones diarias

Protección de drawdown diario máximo

Control de operaciones concurrentes máximas

Gestión Avanzada de Operaciones

Trailing stop con activación personalizable

Funcionalidad de breakeven

Take profit parcial para asegurar ganancias

Stop Loss basado en ATR y SMC

⏰ Protección Integrada

Filtro de noticias con integración de calendario económico

Protección de fin de semana con cierre automático

Filtro de sesiones para horarios óptimos de trading

Monitoreo de spread

📈 Dashboard y Estadísticas

El dashboard en tiempo real muestra:

Puntuaciones de señal actuales (FVG, OB, Estructura)

Confluencia total y tipo de señal

Tasa de victorias y factor de beneficio

Seguimiento de P&L diario

Estado de noticias y próximo evento

Valores adaptativos (si está habilitado)

Qué Está Incluido

✓ Asesor Experto QORA

✓ Archivos SET optimizados para BTCUSD, XAUUSD, US500, GER40, US30

✓ Manual de Usuario detallado y Guía de Optimización

✓ Actualizaciones gratuitas

⚠️ Notas Importantes

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

Siempre prueba en cuenta demo antes de operar en vivo

Comienza con configuraciones de riesgo conservadoras (0.5-1% por operación)

VPS recomendado para operación 24/5

Opera como las instituciones. Opera con QORA.