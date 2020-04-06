Forex Strike EA

FOREX Strike EA - La disciplina se une a la oportunidad

FOREX Strike EA es un sistema inteligente de trading automatizado construido para aportar estructura, control y consistencia al mercado Forex. Diseñado con modernos estándares MQL5, se centra en la ejecución de precisión y la conciencia disciplinada en lugar de la exposición agresiva.

Combinando la colocación inteligente de órdenes con la gestión adaptativa del dinero, el sistema interviene en el mercado sólo cuando las condiciones se alinean, lo que le permite operar con confianza, no con emoción.

Operando dentro de sesiones de negociación definidas y con el apoyo de un panel de control en tiempo real limpio, FOREX Strike EA le mantiene informado mientras mantiene el control total del riesgo detrás de las escenas.

Puntos fuertes

  • Dimensionamiento inteligente de posiciones con lógica de riesgo flexible

  • Ejecución inteligente de órdenes pendientes en torno a zonas de precios clave

  • Protección integrada para gestionar el riesgo y asegurar los beneficios

  • Horarios de negociación estructurados para evitar condiciones de mercado de baja calidad

  • Cuadro de mandos profesional para una transparencia total

FOREX Strike EA está diseñado para operadores que valoran la estabilidad, la simplicidad y el control, sin depender de estrategias arriesgadas o configuraciones complejas.

Entorno recomendado

  • Depósito mínimo: $100

  • Símbolos: Cualquiera (Optimizado para GBPUSD, EURUSD, USDJPY)

  • Plazos: M5 y superiores

  • Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread

FOREX Strike EA no es sólo automatización - es un enfoque disciplinado para un trading en Forex más inteligente.

