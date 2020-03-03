AG scalper pro

🚀 AG SCALPER PRO 1.0 El motor definitivo de crecimiento del oro

Experimente el poder de la precisión con AG SCALPER PRO, un Asesor Experto de élite para MetaTrader 5 diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD). Esto no es sólo un bot de trading; es un francotirador de alta frecuencia construido para proteger y hacer crecer cuentas pequeñas y medianas con precisión quirúrgica.

💎 Tecnologías básicas:

  • 🛡️ Zero-Loss Logic (El Sistema Guardián): AG" significa Guardia Avanzada. Una vez que una operación alcanza su objetivo de beneficios, el robot bloquea las ganancias. Si el precio intenta una reversión repentina, el robot sale instantáneamente, asegurando que una operación ganadora nunca se convierta en perdedora.

  • 🎯 Entradas Sniper Pullback: AG SCALPER PRO identifica movimientos de precios sobreextendidos y entra en el momento preciso de un retroceso. Esta estrategia permite una alta tasa de éxito incluso en las condiciones más volátiles del mercado.

  • ⚖️ Algoritmo de margen seguro: Diseñado para la estabilidad. A diferencia de los bots "Martingale" que arriesgan todo su saldo, AG SCALPER PRO utiliza lotes fijos y una gestión inteligente de las posiciones, lo que lo hace seguro para cuentas a partir de sólo 100$.

  • 🔄 Cobertura totalmente automática: Capaz de navegar por ambos lados del mercado. Tanto si el Oro se dispara como si se desploma, el EA adapta su estrategia para capturar pips en ambas direcciones.

Especificaciones del Bot:

  • Pares: XAUUSD (Oro)

  • Marco de tiempo: M1 (Agresivo) | M5 (Estable)

  • Saldo Mínimo: $100

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Estilo de negociación: Smart Scalping / Acción del precio

💡 ¿Por qué invertir en AG SCALPER PRO?

La mayoría de los robots de Oro fallan porque no pueden manejar los "picos". AG SCALPER PRO sobresale aquí mediante el uso de un mecanismo oculto de trailing-exit. Obtiene beneficios pequeños y consistentes que se acumulan con el tiempo. Está diseñado para el trader que quiere consistencia por encima del juego.

"AG SCALPER PRO: Construido para la velocidad. Optimizado para la seguridad".

