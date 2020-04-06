GoldenPulse PRO - High Winrate es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con Oro (XAUUSD) con precisión y consistencia.

Utiliza un marco de impulso/volatilidad patentado que se adapta a las condiciones cambiantes, centrándose en una alta tasa de ganancias y una reducción controlada, sin rejilla, martingala ni promedios arriesgados.

Características principales

100% automatizado - plug & play

Optimizado para XAUUSD , compatible con otros símbolos

Lógica inteligente - sin martingala, sin rejilla, sin promedios

Interfaz mínima - sólo el tamaño del lote como entrada

Funciona para principiantes y profesionales - fácil de ejecutar, robusto bajo el capó

Ligero y rápido - ideal para VPS y operaciones 24/5

Compatible con Netting y Hedging - gestión segura de posiciones

Lógica de barra cerrada - evita el ruido intrabarra y el repintado

Perfil de rendimiento

Diseñado para gestionar operaciones prestando atención al control del drawdown.

Enfoque en el marco temporal H4 (admite otros, pero se recomienda H4).

Construido para el estilo de swing / posición (comprar y mantener) - no un scalper

Probado en fases de tendencia/rango y eventos de alta volatilidad

Nota de estilo: Este es un sistema de tipo comprar y mantener. No dispara operaciones cada hora. Déjelo trabajar a través de ciclos completos y permita que las posiciones se cierren por lógica-no se apresure a interferir.

Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: H4 (recomendado)

Depósito : $1,000+ (o equivalente en cuenta de centavos)

Brokers: Estándar / ECN / Raw spread - cualquier broker de confianza

Entorno: VPS fiable con baja latencia

Antes de ir en vivo: Ejecutar probador de estrategias + un corto período de demostración

🔹 Entradas (Simple por diseño)

Tamaño del lote - volumen de operaciones fijo

(Todos los demás parámetros lógicos son internos y optimizados; no se necesita ningún ajuste adicional).

Cómo opera (alto nivel)

Utiliza un marco propio de impulso/volatilidad

Señales evaluadas sólo en velas cerradas para aumentar la integridad de la señal

El riesgo se controla sin técnicas de martingala/rejilla

Una posición por símbolo; ciclo de vida limpio de apertura/cierre

Configuración (Inicio rápido)

Abra el gráfico XAUUSD en H4. Arrastre GOLD Expert - High Winrate al gráfico. Habilite AutoTrading (botón global) y permita algo trading para el gráfico. Establezca el tamaño del lote de acuerdo con el tamaño de la cuenta y los límites del broker. (Opcional) Ejecute la visualización del Probador de Estrategias para ver las entradas/salidas. Mantenerlo en ejecución en un VPS para una mejor estabilidad.

🔹 Mejores Prácticas

La paciencia es importante: No es un scalper. Espere menos operaciones AAA de mayor calidad.

Capitalización: No sobredimensiones el lote. Respete el paso/min/max del volumen del símbolo.

Spread/Comisiones: Las cuentas ECN/Raw están bien; la lógica tiene en cuenta el diferencial.

Supervisión: Revisa Experts/Journal de vez en cuando por si hay rechazos de brokers (raro).

Compatibilidad y requisitos

Plataformas: MetaTrader 5 (última versión)

Cuentas: Netting o Hedging

Dependencias: Sin DLLs , sin librerías externas

VPS: Recomendado para un funcionamiento sin interrupciones.

🔹 FAQ

P: No veo operaciones-¿Qué pasa?

R: Este EA opera en barras cerradas y utiliza condiciones estrictas. En H4, las señales son naturalmente menos frecuentes. Extienda las fechas de prueba y asegúrese de que AutoTrading esté habilitado, que el símbolo esté habilitado para operar y que el tamaño del lote cumpla con el mínimo/paso/máximo del corredor.

P: ¿Puedo ejecutarlo en múltiples símbolos/marcos de tiempo?

R: Está optimizado para XAUUSD H4. Puede adjuntar gráficos separados para experimentar, pero los resultados pueden variar fuera de la configuración recomendada.

P: ¿Utiliza martingala o rejilla?

R: No. Evita deliberadamente esas técnicas que aumentan el riesgo.

P: ¿Puedo cambiar el riesgo más allá del tamaño del lote?

R: No es necesario. La filosofía es "menos que ajustar, menos que romper". Si necesita un tamaño de porcentaje de riesgo, dígamelo: hay una variante con tamaño de lote automático.

🔹 Registro de cambios

v1.2 - Estabilidad y controles de seguridad mejorados (guardias de volumen/margen), cierres seguros de red/cobertura, motor de señal de barra cerrada, UX de entrada mínima.

Aviso de riesgo

El trading implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Utilice un tamaño de lote adecuado, empiece en una demo y pase a operar en vivo sólo cuando se sienta cómodo con el comportamiento y la ejecución de su broker.



