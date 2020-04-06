GoldBaron XauUsd EA MT5

GoldBaron es un robot de Trading totalmente automático. Diseñado para el comercio de oro (XAUUSD). Simplemente instale un experto comercial en el gráfico horario XAUUSD y vea el poder de predecir los precios futuros del oro. Para un comienzo agresivo, 100 $ es suficiente. Depósito recomendado de 300$.

Hace un año, hicimos un gran avance en el desarrollo de indicadores técnicos bursátiles. Logramos crear un concepto completamente nuevo. Los indicadores con su aplicación no se ajustan a la historia, sino que realmente revelan patrones reales y efectivos. Todo el poder del nuevo desarrollo se invirtió en el indicador técnico "__AceTrend__".

Ha pasado un año desde el desarrollo del indicador "__AceTrend__" y ahora finalmente podemos presentar un bot comercial completo. Simplemente tomamos y combinamos 10 sistemas comerciales complementarios y agregamos un filtro de transacciones basado en la inteligencia artificial moderna. El robot comercial no utiliza martingala, promedio y otras técnicas de administración de dinero en forma de avalancha.

¡Mira lo que pasó! Sabemos que a todos nos gusta y, por lo tanto, lanzamos la promoción de la cuenta de una manera agresiva. El objetivo es hacer girar el depósito en 10 veces en marzo del próximo año. Las pruebas reales ya han comenzado: https://www.mql5.com/es/signals/2339244


Indicator AceTrend

Sus comentarios son muy importantes. La retroalimentación hace que el desarrollo sea mucho mejor y ayuda a moverse juntos. ¿Tienes alguna pregunta o quieres compartir tu opinión? Escribir comentarios o enviar mensajes-estamos siempre en contacto!

Parámetros

  • Direction - seleccione la dirección de comercio.
  • OneDirectionOneTrade - el filtro impide que se abran varias operaciones en la misma dirección.
  • Deep AI Filtr - filtrado de transacciones por inteligencia artificial.
  • Random levels for Prop Firms - al azar cambia ligeramente todos los niveles.
  • Quantity deals % - número de transacciones. No puede ser más de 100.
  • StopLoss coefficient - corrección de stoploss dinámico. Los valores normales están en el rango de 0.5-1.5.
  • TakeProfit coefficient - ajuste del takeprofit dinámico. Los valores normales están en el rango de 0.5-1.5.
  • TrailingStop coefficient - ajuste del trailingstop dinámico. Los valores normales están en el rango de 0.5-1.5.
  • MM selection - Elección de la gestión del dinero. "Manual": se utiliza la opción"LOT" para seleccionar el volumen. "Minimum": el volumen mínimo posible. "Conservative": una estrategia conservadora que utiliza la reinversión. "Standart": estrategia recomendada mediante reinversión. "Aggressive": una estrategia agresiva que utiliza la reinversión. "Deposit Building": una estrategia para una dispersión de depósito muy extrema, utilizando la reinversión.
  • LOT - los valores positivos establecen el volumen estático de la posición. Los valores negativos establecen un volumen dinámico por cada$1000.
Productos recomendados
WinTrader Pro
Christian Fascendini
Asesores Expertos
Expert Advisor Multi-Indicador “WinTrader Pro” – Tu Puente Hacia un Trading Automatizado y Seguro ¿Estás buscando un Expert Advisor (EA) confiable, robusto y que integre una amplia gama de indicadores técnicos? ¿Deseas una solución que gestione correctamente el riesgo y, al mismo tiempo, aproveche las oportunidades del mercado de manera dinámica y avanzada? Bienvenido: este EA es el resultado de una integración precisa de Bollinger Bands, Stochastic, Moving Average, Momentum, Alligator, RVI, DeM
CyberCore EA
Eduard Nagayev
Asesores Expertos
Presentamos CybeCore EA: un asesor de última generación para operaciones de Forex que utiliza una estrategia innovadora basada en transformadores sin decodificadores, que opera sobre la base del asesor CyberVision EA. Lo que diferencia a CybeCore EA de CyberVision EA es su capacidad para analizar datos con una precisión y velocidad sin precedentes, lograda mediante la aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje automático. CybeCore EA emplea una arquitectura sin descodificador, lo que mejor
Centered Target EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal Expert Advisor is equally good for both scalping and conservative multi-currency trading of simultaneous trading of several pairs. This  Expert Advisor  is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   Centered Bands  Indicator  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the
Momentum Maverick MT5
Michael Reuben Msidada
5 (1)
Asesores Expertos
Operar en la filosofía de zona de Mark Douglas es el lema que utiliza Momentum Maverick. Momentum Maverick, un potente Asesor Experto multisímbolo MT5 diseñado para capturar oportunidades de trading basadas en el impulso a través de varios símbolos de forex. Desarrollado a lo largo de más de 2 años, MM incorpora métodos avanzados de análisis del mercado de divisas y características que pasaron por rigurosas pruebas para garantizar una ventaja real en los mercados sin sobreajuste . Con su histori
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
EA Skynet MT5
Ruslan Pishun
2.25 (4)
Asesores Expertos
Se trata de un algoritmo adaptativo inteligente totalmente automatizado. El sistema SKYNET calcula los datos históricos y realiza el análisis basándose en el porcentaje de probabilidad de dónde se producirá la próxima ruptura del nivel de soporte y resistencia, y coloca órdenes pendientes. El Asesor Experto se adapta a cualquier condición de mercado. Se ha sometido a pruebas retrospectivas y se ha optimizado utilizando ticks reales con una calidad del 99,9%. Ha superado con éxito las pruebas de
CSP gbpusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Asesores Expertos
CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe).el backtest y la optimización se realizó en datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real para 1 weekfrom la 2023.03.27 a la 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas para mejorar
Night Scalper MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Night Scalper es un sistema de scalping para trabajar en un mercado tranquilo por la noche. No usa martingala ni rejilla. Adecuado para todos los corredores, incluidos los corredores estadounidenses con reglas FIFO. Todas las órdenes van acompañadas de un stop loss virtual y toman ganancias en pips, los valores pueden ser fijos o dinámicos. También tiene un trailing stop virtual y un punto de equilibrio. El gráfico muestra información sobre la velocidad de ejecución de la orden y el deslizamien
Sytem Equivalent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
El Equivalente Sytem es un sistema de comercio de ruptura en la distribución de datos basado en el aprendizaje automático profundo, la tecnología de red neuronal parametrizada. La distribución de datos tiene diferentes tipos de breakout - diferentes sistemas estudian y analizan en términos de parámetros de red neuronal, algo progreso hasta la fecha. El sistema analiza cada beneficio de la distribución de los tipos de ruptura de modo que se prueba en el backtest y es muy successful.The precisión
Awesome Sauce EA
Michael Prescott Burney
5 (2)
Asesores Expertos
AWESOME SAUCE EA: La Solución de Trading Adaptativa para EURUSD en H1 AWESOME SAUCE EA es un Asesor Experto (EA) de última generación, meticulosamente elaborado para el ritmo único del par EURUSD en la temporalidad de H1. Este sistema inteligente está diseñado para el trader exigente que entiende que el par de divisas más operado del mundo requiere más que una estrategia rígida: exige adaptación. Al integrar a la perfección una lógica de trading de modo dual con un análisis de IA de nueva genera
Overclock Deposit EA
Mihail Matkovskij
Asesores Expertos
Un EA creado para overclock un depósito en el corto período de tiempo. El EA utiliza señales precisas hacia la tendencia para poder entrar en el mercado. Junto con el criterio de optimización del autor, el EA le permite elegir la configuración adecuada para overclock su depósito. El EA trabaja en 4 marcos de tiempo, lo que aumenta la precisión de las señales. A veces puede implicar 3 marcos de tiempo. Atención. Como usted sabe, el depósito de un operador está expuesto a un riesgo en el mercado F
Dark Algo MT5
Marco Solito
4.64 (75)
Asesores Expertos
Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para Más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
Forex Attack
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Le presentamos un sistema experto, que es un scalper universal. El sistema experto funciona con spreads pequeños y en un canal de Internet rápido. La configuración es bastante simple y fácil de ajustar. El sistema experto Forex Attack es un scalper de alta velocidad, y en consecuencia trabaja con ticks, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de probar el sistema. El sistema experto funciona en todo tipo de cuentas: netting, hedging. El bot no utiliza el historial almacenado en la base de dato
Deepseek Maximus AI EA
Abraham Theuri Wangui
Asesores Expertos
Deepseek Maximus AI MT5 Expert Advisor Donde la precisión algorítmica se une a la maestría en metales preciosos . Pares FOREX soportados: Metales : XAUUSD, XAGUSD Divisas principales : EURUSD, GBPUSD, USDJPY Pares de materias primas : AUDUSD, USDCAD Índices : NAS100, US30 (a través de brokers de CFD) Características revolucionarias Categoría Innovaciones pioneras en el sector Gestión del riesgo - ATR-trailing stops - Disyuntor de Drawdown - Autocongelación de impacto de noticias Ejecución
ScalpFusion
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
ScalpFusion - Sistema de comercio de alta frecuencia de élite Bot de negociación de edición profesional ScalpFusion es un avanzado sistema de trading de alta frecuencia diseñado para traders profesionales que buscan operaciones de mercado precisas y rápidas. El sistema utiliza una latencia ultra-baja y un enfoque multi-estrategia para las oportunidades de mercado. Análisis de los resultados de las pruebas retrospectivas Periodo de prueba : 2020-2025 (5 años) Depósito inicial : 5.000 $ Resu
OptivexPro MT5
Hicham Chergui
5 (4)
Asesores Expertos
OPTIVEXPRO MT5 – El poder del scalping inteligente y el crecimiento acumulativo real Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another. Discount Coupon Contact : https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork                                              OR Telegram:   https://t.me/OPTIVEXPRO&nbsp ;   OR      https://t.me/OPTIVEX_PRO Olvida los sis
RSI MA hybrid
Sarah Wakini Waweru
Asesores Expertos
RSI MA es un EA de scalping que se basa en dos principios fundamentales para la entrada. Para una entrada de compra, la EMA debe ser de al menos 200 y el RSI para moverse en territorio de sobreventa (según lo definido por el usuario) y volver a salir. Lo contrario es cierto para una entrada de venta. Es importante que entienda el principio detrás de la funcionalidad del bot para una optimización eficiente. Le deseo lo mejor mientras prueba el concepto del bot.
AIA Mql5 Bot
Aboulfazl Rahim Mikaniki
Asesores Expertos
AIA Trader Bot es un sistema de trading automático diseñado para quienes buscan beneficios constantes con un riesgo y drawdown mínimos. Sigue las tendencias del mercado y abre posiciones seguras y estables para proteger su capital y favorecer un crecimiento sostenido. Funciona en múltiples marcos temporales, pero su mejor rendimiento se observa en marcos más altos. Recomendado: M15 o superior , par XAUUSD (Oro) .
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Asesores Expertos
El Advanced BreakOut Scalper es un sistema de trading efectivo con ajustes predeterminados de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop. Como su nombre indica, su estrategia es el comercio de rupturas. Está codificado profesionalmente y se ejecuta rápidamente en backtesting o modo de optimización. No emplea rejilla, martingala, promediado, o cualquier otra estrategia arriesgada de manejo de dinero. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liqui
Nova AO Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova AO Trader se basa en los principios fundamentales del impulso y la aceleración del mercado, aprovechando el poder del Awesome Oscillator para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad con claridad y rapidez. Este Asesor Experto transforma las señales en bruto del histograma en operaciones estructuradas y con gestión del riesgo, eliminando la indecisión y la emoción de las operaciones de impulso. En lugar de basarse en medias móviles obsoletas o filtros retardados, Nova AO Trader
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Tiger A Phoenix One
Yutthichai Artkaew
Asesores Expertos
Phoenix One A v3.211 - Oro EA สำหรับ MetaTrader 5 การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การปรับตัวที่แท้จริง ปลอดภัยในตลาด Phoenix One A v3.211 คือ Asesor Experto ระดับมืออาชีพ ที่ออกแบบมาสำหรับ XAUUSD (ทองคำ ) โดย จะเรียนรู้รูปแบบการเทรดจากข้อมูลตลาดจริงในช่วง 7 วันแรก (ช่วงสะสม) จากนั้นจะเปลี่ยนเป็น โหมด Winners-Sólo โดยอัตโนมัติ โดยเทรดเฉพาะรูปแบบสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุดเท่านั้น สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่าง ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง - ฉันศึกษาการซื้อขายของตัวเอง บันทึกคะแนน และกรองการตั้งค่าที่อ่อนแออ
Dream Reactor MT5
Miss Chahana Ibrahim
Asesores Expertos
resultado en vivo: OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: ¡Obtén la mejor oferta antes de que suba el precio! Precio final: 990$ Conoce al Cambio de Juego: Dream Reactor Imagina un EA que hace más que solo colocar operaciones: gestiona estratégicamente cada orden para un mejor control de riesgos. Dream Reactor está diseñado para destacar en mercados volátiles, adaptándose rápidamente a los movimientos de precios. Presenta un enfoque único donde divide cada posición en múltiples órdenes más pequeñas, cada
Finox
Tsuchitani Kazuhiroshi
Asesores Expertos
Por cada 10 compras, el precio aumentará en 200 $. Se requiere cuenta ECN Finox es un Asesor Experto (EA) que está especializado en el par de divisas AUDUSD y opera basado en datos gráficos de 5 minutos (5M). Adopta una estrategia de negociación de alta frecuencia destinada a sacar provecho de las pequeñas fluctuaciones de precios en el mercado de divisas. Las principales características de Finox incluyen un sofisticado análisis técnico, estrategias precisas de entrada y salida, y una funció
AW Advanced Scalping EA MT5
AW Trading Software Limited
4.83 (6)
Asesores Expertos
Una herramienta avanzada totalmente automatizada que negocia cambios de mercado a corto plazo, anticipando reversiones de precios utilizando osciladores personalizados. Cálculo automático de lotes conectable, algoritmo de recuperación de superposición incorporado, estrategia de pasos ajustable entre órdenes. Versión MT4 -> AQUÍ / Resolución de problemas -> AQUÍ ventajas: Sistema automatizado con la capacidad de agregar pedidos manuales Tono dinámico fijo y ajustable Algoritmo de recuperación de
FxCruiser Robot
Innocent Gicheru Wambui
Asesores Expertos
El robot de comercio FxCruiser es una herramienta de comercio muy avanzada que utiliza la inteligencia artificial para predecir con precisión los movimientos del mercado. Diseñado específicamente para el comercio en los mercados EURUSD y GBPUSD, que cuenta con una excepcional tasa de rendimiento que no es igualada por ningún otro robot de comercio. Con sus características únicas y un rendimiento sin precedentes, FxCruiser se ha establecido como el mejor robot de comercio en la industria.
ExpertRider
Mfanya Technologies
5 (1)
Asesores Expertos
Expert Rider – Precision Trend-Riding Expert Advisor for MT5 ExpertRider es un Asesor Experto para MetaTrader 5. El sistema gestiona las posiciones y las ajusta según las condiciones del mercado. El sistema gestiona las posiciones y las ajusta de acuerdo con las condiciones del mercado . El Asesor Experto revisa la estructura del mercado en plazos cortos, medios y largos. Identifica los niveles clave, las direcciones de las tendencias y los cambios de volatilidad. Las entradas se producen cuand
Encrypter 4 EA
Luis Enrique Ricales
Asesores Expertos
Su enfoque se centra en estrategias avanzadas que identifican señales de trading basadas en indicadores clave. Características Destacadas: Análisis de Señales MACD :   El EA utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) para identificar oportunidades de trading. Se incluyen lógicas para señales de inversión, cruce y cruces del MACD. Gestión de Posiciones :   Ofrece funciones avanzadas de gestión de posiciones, incluyendo el cierre de todas las posiciones abiertas y l
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Asesores Expertos
Robot que he construido exclusivamente para su uso en XAUUSD. Se debe utilizar con cuentas ECN con spreads bajos (Vantage bueno). El robot busca el volumen y el impulso de la acción del precio, en busca de señales para comprar o vender movimientos. Yo lo uso con un sistema de escalera. Hay días que hace muchas operaciones, días que hace pocas y puede haber días que no haga ninguna operación. Depende mucho de la "actividad" del mercado. Puede consultar MYFXBOOK. SI USTED COMPRA, POR FAVOR PÓNGAS
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Otros productos de este autor
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (5)
Indicadores
Si está operando con promedios móviles, este indicador se convertirá en su mejor asistente. Esto es lo que sabe hacer: muestra señales cuando dos promedios móviles se cruzan (por ejemplo, una media móvil rápida rompe una lenta de abajo hacia arriba, es posible el crecimiento). Notifica de todas las maneras: suena en la terminal, envía una notificación al Teléfono y una carta al correo — ahora definitivamente no se perderá el trato. Flexible configurable: puede elegir exactamente cómo calcular la
FREE
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
UniversalMA EA
Mikhail Sergeev
3.67 (3)
Asesores Expertos
¡Crea, explora, gana! El Asesor Experto le permite crear sistemas comerciales completamente automáticos basados ​​en un indicador potente y universal que suaviza el precio de un instrumento. Cree su propio sistema comercial con un conjunto de reglas integradas en el EA. Pon a prueba tu idea en el probador de estrategia. Úselo en el comercio real para obtener ganancias o como una herramienta adicional. El 19/10/2021, publicamos un indicador UniversalMA completamente gratuito para MetaTrader 5. Un
UniversalMA MT5
Mikhail Sergeev
4.8 (50)
Indicadores
Media móvil con enormes posibilidades de personalización. 10 tipos de suavizado. 12 opciones de precio para construir. Posibilidad de muestrear el movimiento resultante. Código rápido. Posibilidad de uso en expertos sin restricciones. El indicador UniversalMA combina los métodos de construcción más populares utilizados en el comercio moderno. Por lo tanto, ya no es necesario tener muchos indicadores diferentes. Asesor experto basado en indicadores Los promedios móviles son indicadores rezagados
FREE
Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
Indicadores
Asistente inteligente para entradas precisas y oportunas al mercado. El indicador emite un pitido y alertas cuando el precio alcanza niveles. Puede establecer los niveles de soporte y resistencia manualmente o confiar esto a un algoritmo. En el momento en que el precio alcanza el nivel, los patrones de velas se marcan adicionalmente. Los patrones únicos de velas son una simbiosis de patrones clásicos y patrones de ruptura y caída de niveles. Para el comercio altamente rentable en la bolsa de val
FREE
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3 (2)
Asesores Expertos
El experto en tendencias fue creado específicamente para encontrar los parámetros óptimos para el indicador "FourAverage". El asesor negocia en el modo siempre en una transacción (cerrando la transacción de compra e inmediatamente abriendo la opuesta). Este enfoque permite identificar con la mayor precisión posible la capacidad de los indicadores para determinar la tendencia. El experto es completamente automático y tiene la capacidad de administrar el capital según el método de martingala. Conf
FREE
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
FourAverage es una nueva palabra en la detección de tendencias. Con el desarrollo de las tecnologías de la información y un gran número de participantes, los mercados financieros son cada vez menos susceptibles de ser analizados por indicadores obsoletos. Los medios técnicos convencionales de análisis, como la media Móvil o el Estocástico, en su forma pura no son capaces de determinar la dirección de la tendencia o su reversión. ¿Puede un indicador indicar la dirección correcta del precio futuro
Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5
Mikhail Sergeev
Indicadores
El indicador muestra la diferencia entre dos promedios móviles en forma de un gráfico de barras. Los promedios móviles tienen enormes posibilidades de ajuste. Notifica de todas las maneras al cambiar el color del histograma: suena en el terminal, envía una notificación al Teléfono y una carta al correo, ahora definitivamente no se perderá la transacción. Un indicador completamente gratuito de la intersección de las medias móviles en forma de líneas en el gráfico: https://www.mql5.com/es/market/p
FREE
Moving Average Cross EA
Mikhail Sergeev
Asesores Expertos
El experto abre posiciones cuando se cruzan dos medias móviles. Tiene un gran conjunto de opciones para entrar y salir de la posición. Ideal para automatizar la entrada en el mercado o crear y probar su propia estrategia basada en dos promedios móviles. Las ventajas adicionales del experto incluyen una interfaz intuitiva con una configuración detallada de los parámetros comerciales, la capacidad de probar datos históricos y optimizar la estrategia para diferentes condiciones del mercado. El sist
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
IlanisNeuro
Mikhail Sergeev
3.75 (4)
Asesores Expertos
IlanisNeuro es una modificación de Ilanis . El EA utiliza promedios. La red neuronal se utiliza para la apertura de posiciones. La red ha sido entrenada en siete pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) para el período 2004-2017. Seguimiento de cuenta real: https://www.mql5.com/en/signals/author/fastinvestments La versión gratuita del Asesor Experto: https://www.mql5.com/ru/market/product/25165 Asesor Experto Ilanis No requiere la configuración de lo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario