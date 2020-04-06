GoldBaron XauUsd EA MT5
- Asesores Expertos
- Mikhail Sergeev
- Versión: 1.2
- Actualizado: 18 noviembre 2025
- Activaciones: 5
GoldBaron es un robot de Trading totalmente automático. Diseñado para el comercio de oro (XAUUSD). Simplemente instale un experto comercial en el gráfico horario XAUUSD y vea el poder de predecir los precios futuros del oro. Para un comienzo agresivo, 100 $ es suficiente. Depósito recomendado de 300$.
Hace un año, hicimos un gran avance en el desarrollo de indicadores técnicos bursátiles. Logramos crear un concepto completamente nuevo. Los indicadores con su aplicación no se ajustan a la historia, sino que realmente revelan patrones reales y efectivos. Todo el poder del nuevo desarrollo se invirtió en el indicador técnico "__AceTrend__".
Ha pasado un año desde el desarrollo del indicador "__AceTrend__" y ahora finalmente podemos presentar un bot comercial completo. Simplemente tomamos y combinamos 10 sistemas comerciales complementarios y agregamos un filtro de transacciones basado en la inteligencia artificial moderna. El robot comercial no utiliza martingala, promedio y otras técnicas de administración de dinero en forma de avalancha.
¡Mira lo que pasó! Sabemos que a todos nos gusta y, por lo tanto, lanzamos la promoción de la cuenta de una manera agresiva. El objetivo es hacer girar el depósito en 10 veces en marzo del próximo año. Las pruebas reales ya han comenzado: https://www.mql5.com/es/signals/2339244
Indicator AceTrend
Sus comentarios son muy importantes. La retroalimentación hace que el desarrollo sea mucho mejor y ayuda a moverse juntos. ¿Tienes alguna pregunta o quieres compartir tu opinión? Escribir comentarios o enviar mensajes-estamos siempre en contacto!
Parámetros
- Direction - seleccione la dirección de comercio.
- OneDirectionOneTrade - el filtro impide que se abran varias operaciones en la misma dirección.
- Deep AI Filtr - filtrado de transacciones por inteligencia artificial.
- Random levels for Prop Firms - al azar cambia ligeramente todos los niveles.
- Quantity deals % - número de transacciones. No puede ser más de 100.
- StopLoss coefficient - corrección de stoploss dinámico. Los valores normales están en el rango de 0.5-1.5.
- TakeProfit coefficient - ajuste del takeprofit dinámico. Los valores normales están en el rango de 0.5-1.5.
- TrailingStop coefficient - ajuste del trailingstop dinámico. Los valores normales están en el rango de 0.5-1.5.
- MM selection - Elección de la gestión del dinero. "Manual": se utiliza la opción"LOT" para seleccionar el volumen. "Minimum": el volumen mínimo posible. "Conservative": una estrategia conservadora que utiliza la reinversión. "Standart": estrategia recomendada mediante reinversión. "Aggressive": una estrategia agresiva que utiliza la reinversión. "Deposit Building": una estrategia para una dispersión de depósito muy extrema, utilizando la reinversión.
- LOT - los valores positivos establecen el volumen estático de la posición. Los valores negativos establecen un volumen dinámico por cada$1000.