Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo.

Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO), Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte. Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios de volatilidad y entornos de liquidez — creado no para impresionar en el corto plazo, sino para perdurar en el tiempo.

Una Estrategia Diseñada para Durar. Sin Grid. Sin Martingala. Sin Promedios.

Los mercados evolucionan, la volatilidad cambia y las tendencias van y vienen. Pivot Killer EA fue creado para traders que entienden que el verdadero crecimiento proviene de la supervivencia, no de la especulación.

Habrá periodos de estancamiento — es normal y esperado. Sin embargo, con el tiempo, el algoritmo siempre resurge más fuerte, adaptándose a nuevas condiciones de volatilidad y continuando su ascenso constante.

Esto no es una herramienta para hacerse rico rápidamente. Es un motor de crecimiento de capital a largo plazo que valora el control, la estabilidad y la solidez por encima de todo.

Principios Fundamentales

Sin Grid. Sin Martingala. Sin Promedios.

Cada operación es independiente, con un riesgo definido y limitado. El EA nunca aumenta exposición para recuperar pérdidas. La supervivencia y el crecimiento constante están integrados en su diseño.

Lógica de Mercado Adaptativa.

Diseñado para XAUUSD H1, identifica pivotes de volatilidad y rupturas con precisión matemática, adaptándose dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado.

Gestión Dinámica del Riesgo.

El tamaño de posición se ajusta inteligentemente al balance y la volatilidad — manteniendo el riesgo constante mientras deja que las ganancias crezcan de forma natural con el tiempo.

Resiliencia Comprobada.

Cada preset ha sido validado con miles de simulaciones de Monte Carlo, optimizaciones walk-forward y pruebas fuera de muestra a lo largo de varios años, garantizando fiabilidad estadística a largo plazo.

Diseñado para un Crecimiento Constante

El diseño de Pivot Killer se enfoca en proteger el capital durante los periodos turbulentos y permitir que las ganancias se acumulen cuando las condiciones son favorables. Este enfoque le permite al sistema sobrevivir donde otros fallan y recuperarse con solidez después de las fases de calma.

Mientras la mayoría de los sistemas automatizados colapsan bajo presión, Pivot Killer se adapta — manteniendo la misma lógica estructurada y disciplinada sin importar el comportamiento del mercado.

Cómo Empezar

Abre un gráfico de XAUUSD H1. Adjunta Pivot Killer EA. Configura tu porcentaje de riesgo preferido (por defecto 1%). Haz clic en OK — y deja que el sistema haga el resto.

No se requiere configuración externa ni optimización. Totalmente plug & play.

Configuración Recomendada

Parámetro Recomendación Símbolo XAUUSD (ORO) Temporalidad H1 Balance Mínimo $250 Recomendado $500+ Tipo de Bróker ECN / RAW Spread Riesgo por Operación 0.5–2% Compatible con Prop Firms Sí (control estricto de drawdown)

Validación Técnica

Optimización Walk-forward (2018–2024)

Pruebas de robustez Monte Carlo y sensibilidad de parámetros

Validación fuera de muestra y en tiempo real

Estabilidad de la curva de equidad bajo condiciones aleatorias

Estas capas de prueba aseguran que el rendimiento de Pivot Killer no sea fruto del azar, sino de una lógica estadística sólida y repetible.

Resumen

Característica Descripción Tipo de Estrategia Breakout + Detección de Pivotes de Volatilidad Metodología Sin grid, sin martingala, con control total del riesgo Filosofía Crecimiento a largo plazo mediante estabilidad y paciencia Pruebas Walk-forward, Monte Carlo, fuera de muestra Preset XAUUSD H1 (por defecto) Facilidad de Uso Plug & Play Adecuación Segura para traders minoristas y Prop Firms Soporte Guía completa + presets incluidos

Descargo de Responsabilidad

El trading conlleva riesgo. Pivot Killer EA fue diseñado con seguridad y durabilidad en mente, pero ningún sistema puede eliminar completamente las pérdidas. Está dirigido a traders que comprenden que el verdadero éxito radica en la consistencia a largo plazo, no en la emoción a corto plazo.

Usa una gestión de riesgo adecuada, mantén la paciencia durante los ciclos de mercado y permite que la estrategia haga lo que fue diseñada para hacer — crecer de manera constante, resistir la volatilidad y prosperar con el tiempo.