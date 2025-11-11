Pivot Killer

4.6
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia.

Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo.

Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO), Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte. Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios de volatilidad y entornos de liquidez — creado no para impresionar en el corto plazo, sino para perdurar en el tiempo.

Una Estrategia Diseñada para Durar. Sin Grid. Sin Martingala. Sin Promedios.

Los mercados evolucionan, la volatilidad cambia y las tendencias van y vienen. Pivot Killer EA fue creado para traders que entienden que el verdadero crecimiento proviene de la supervivencia, no de la especulación.

Habrá periodos de estancamiento — es normal y esperado. Sin embargo, con el tiempo, el algoritmo siempre resurge más fuerte, adaptándose a nuevas condiciones de volatilidad y continuando su ascenso constante.

Esto no es una herramienta para hacerse rico rápidamente. Es un motor de crecimiento de capital a largo plazo que valora el control, la estabilidad y la solidez por encima de todo.

Principios Fundamentales

  • Sin Grid. Sin Martingala. Sin Promedios.
    Cada operación es independiente, con un riesgo definido y limitado. El EA nunca aumenta exposición para recuperar pérdidas. La supervivencia y el crecimiento constante están integrados en su diseño.
  • Lógica de Mercado Adaptativa.
    Diseñado para XAUUSD H1, identifica pivotes de volatilidad y rupturas con precisión matemática, adaptándose dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado.
  • Gestión Dinámica del Riesgo.
    El tamaño de posición se ajusta inteligentemente al balance y la volatilidad — manteniendo el riesgo constante mientras deja que las ganancias crezcan de forma natural con el tiempo.
  • Resiliencia Comprobada.
    Cada preset ha sido validado con miles de simulaciones de Monte Carlo, optimizaciones walk-forward y pruebas fuera de muestra a lo largo de varios años, garantizando fiabilidad estadística a largo plazo.

Diseñado para un Crecimiento Constante

El diseño de Pivot Killer se enfoca en proteger el capital durante los periodos turbulentos y permitir que las ganancias se acumulen cuando las condiciones son favorables. Este enfoque le permite al sistema sobrevivir donde otros fallan y recuperarse con solidez después de las fases de calma.

Mientras la mayoría de los sistemas automatizados colapsan bajo presión, Pivot Killer se adapta — manteniendo la misma lógica estructurada y disciplinada sin importar el comportamiento del mercado.

Cómo Empezar

  1. Abre un gráfico de XAUUSD H1.
  2. Adjunta Pivot Killer EA.
  3. Configura tu porcentaje de riesgo preferido (por defecto 1%).
  4. Haz clic en OK — y deja que el sistema haga el resto.

No se requiere configuración externa ni optimización. Totalmente plug & play.

Configuración Recomendada

Parámetro Recomendación
Símbolo XAUUSD (ORO)
Temporalidad H1
Balance Mínimo $250
Recomendado $500+
Tipo de Bróker ECN / RAW Spread
Riesgo por Operación 0.5–2%
Compatible con Prop Firms Sí (control estricto de drawdown)

Validación Técnica

  • Optimización Walk-forward (2018–2024)
  • Pruebas de robustez Monte Carlo y sensibilidad de parámetros
  • Validación fuera de muestra y en tiempo real
  • Estabilidad de la curva de equidad bajo condiciones aleatorias

Estas capas de prueba aseguran que el rendimiento de Pivot Killer no sea fruto del azar, sino de una lógica estadística sólida y repetible.

Resumen

Característica Descripción
Tipo de Estrategia Breakout + Detección de Pivotes de Volatilidad
Metodología Sin grid, sin martingala, con control total del riesgo
Filosofía Crecimiento a largo plazo mediante estabilidad y paciencia
Pruebas Walk-forward, Monte Carlo, fuera de muestra
Preset XAUUSD H1 (por defecto)
Facilidad de Uso Plug & Play
Adecuación Segura para traders minoristas y Prop Firms
Soporte Guía completa + presets incluidos

Descargo de Responsabilidad

El trading conlleva riesgo. Pivot Killer EA fue diseñado con seguridad y durabilidad en mente, pero ningún sistema puede eliminar completamente las pérdidas. Está dirigido a traders que comprenden que el verdadero éxito radica en la consistencia a largo plazo, no en la emoción a corto plazo.

Usa una gestión de riesgo adecuada, mantén la paciencia durante los ciclos de mercado y permite que la estrategia haga lo que fue diseñada para hacer — crecer de manera constante, resistir la volatilidad y prosperar con el tiempo.

Comentarios 24
bill8888
23
bill8888 2025.12.12 11:26 
 

这周因为行情的原因会出现短期的不佳，但是这是一个长期不断增长的EA所以我认为从长时间来看他的表现会非常不错

José Ferrari
51
José Ferrari 2025.12.11 18:48 
 

Buen producto, el cuál busca el momento exacto para entrar en acción. Trabaja con SL y TP muy bien configurados. Hasta el momento voy en ganancias. Pablo es muy servicial y está a disposición cuando surgen dudas.

fery379
118
fery379 2025.12.05 20:01 
 

My Updated Review after 10 days:

It hit sl 4 times with small losses, I gave it time and it hit 3 tps with big gains. Now in 7% profit. screenshot in comments.

You should be PATIENT with this one. If you are bored, get Growth Killer too. These two eas complement each other perfectly.

I do not think people realize how great it is that an ea's backtest is exactly the same as live signal and live trading. Great developer too.

Alex Holloway
122
Alex Holloway 2025.12.13 09:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
808
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2025.12.11 12:12 
 

Poor performance so far

Pablo Dominguez Sanchez
2996
Respuesta del desarrollador Pablo Dominguez Sanchez 2025.12.11 12:41
Thank you for your feedback. However, I must respectfully point out that you’ve had the EA for less than a week. As clearly stated multiple times in the product description, this is a long-term trading system — not a scalper or a get-rich-quick solution.
Judging any trading strategy by a few hours or days is simply not a valid approach to evaluating performance. The live signal has been running for over a month, remains solidly in profit with low drawdown, and demonstrates exactly what this EA is designed to do.
I encourage you to give the system the time it requires to perform as intended. If you have any questions about proper settings or expectations, I’m always available to help.
zhou xiaoqiang
81
zhou xiaoqiang 2025.12.10 15:27 
 

After installing this EA, it triggered four trades in 10 days,, all of which resulted in stop-loss orders. I will update my review if it performs better in the future.

Pablo Dominguez Sanchez
2996
Respuesta del desarrollador Pablo Dominguez Sanchez 2025.12.11 12:42
I appreciate your willingness to update the review, but I want to address some important points.
Four trades hitting stop-loss in 10 days does not define a strategy’s performance — one winner can easily offset those losses, as the risk-reward ratio is designed for long-term profitability. This is precisely why I’ve emphasized repeatedly in the description that this is a long-term EA.
The live signal, running for over a month, remains in profit with controlled drawdown. That’s the reality, not 4 trades in isolation.
I understand the frustration of seeing consecutive losses, but evaluating any serious trading system requires patience and proper expectations. I’m happy to assist with any configuration questions.
Samir Mustafa Abdulrahman Muhammad Al-kurdi
126
Samir Mustafa Abdulrahman Muhammad Al-kurdi 2025.12.01 14:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lynard Glenn
69
Lynard Glenn 2025.12.01 11:25 
 

I ran this EA for the last 3 years and recorded its performance and I was amazed with the results so I decided to purchased it and started with a $530 capital and got my first TP (3 TPs were hit) and I was able to secure a $100+ win. I am so grateful to Pablo for this wonderful EA. More power Pablo and cheers to more TP's to come!

Tom Bardo
111
Tom Bardo 2025.11.30 22:16 
 

It's actually too early for a proper assessment, but what the Pivot Killer did last week was impressive: for about two months now, I've been running two Expert Advisors (EAs) live trading the market. So far, the bottom line has been a loss with a stake of 0.01-0.03 lots. About a week ago, I also activated the Pivot Killer. Initially, it opened two small losing positions, which I almost expected, given the EA's very good risk-to-reward ratio of approximately 1:3. Then, on Friday, the surprise: the Pivot Killer closed two positions in the evening, offsetting its own two losing positions plus almost the losing positions of the other two EAs with the smallest possible position size of 0.01 lots!

Wieger De Wit
296
Wieger De Wit 2025.11.29 11:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.11.29 10:50 
 

Pivot Killer EA is one of the few systems on the market that truly delivers what it promises. It is not a robot built on hidden risks or aggressive strategies disguised as safe. Its structure is clear, transparent, and designed to offer long-term consistency. It operates with a solid logic based on pivot levels and real market volatility, without relying on martingale, grids, or averaging. Every trade is managed with controlled risk and a focus on sustainability, which is especially valuable in an environment flooded with high-risk EAs. Behind the project is Pablo, one of the very few authors who genuinely stands out for his honesty and professional approach. He does not sell illusions or unrealistic results. Instead, he offers well-designed products, clearly explained and supported by coherent behavior in both backtests and live conditions. His portfolio consists of two consistent and stable EAs, developed with real technical criteria rather than empty marketing. He is one of the few MQL5 developers who demonstrates transparency, responsibility, and a true commitment to protecting the end user. For anyone looking for a reliable EA, built with a solid structure and backed by a serious developer, Pivot Killer EA and Pablo’s work are among the most trustworthy and professional options available on the market.

Husain Fareed Abbas Alasfoor
183
Husain Fareed Abbas Alasfoor 2025.11.29 09:43 
 

pivot killer is the best decision I made . The ea is running as it should it’s built with a successful strategy that will never put you down . Pablo Is the best always following up and best support from him I’ll update with my net profit month by month very soon Don’t miss get yours soon

Aboad jasim
121
Aboad jasim 2025.11.29 09:43 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating

Mercier Guillaume Patrick
534
Mercier Guillaume Patrick 2025.11.29 09:18 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Great EA So Far After one week of using Pivot Killer EA MT5, the results have been great and matched what I expected from my research. I’m still waiting a few more weeks to fully validate its long-term performance, but so far it looks very promising.

elias_rsh
185
elias_rsh 2025.11.29 09:16 
 

This is easily one of the best MQL5 EAs available. It boasts an excellent R/R, SNIPER entries. The Expert Advisor employs a genuine, sound strategy backed by superb risk management. Highly recommended

Leonstevey20
367
Leonstevey20 2025.11.29 09:04 
 

What an impressive performance for the past few days, i'm confident this EA will be among the best longterm, looking forward for more great days ahead but ofcourse patience is key during stagnation periods, well done Pablo!

sanji 55
293
sanji 55 2025.11.28 18:48 
 

10/10 Ea , very safe and sniper entry . This ea is like a manual trading but in automation. It’s new but the results and the way it works is just perfect, no stressful DD or losses. The RRR is just the best . I’m glad I was one of the early buyers.

Andichan
193
Andichan 2025.11.28 18:16 
 

I have been using the EA Pivot Killer for about two weeks, and the results have been outstanding. The EA doesn’t open trades very frequently, but when it does, the profits are quite impressive and consistent. The developer, Pablo, is also very friendly and always willing to help whenever I have questions. I really appreciate his support and professionalism. Overall, I’m very satisfied with this EA and I truly hope this EA can continue to perform well in the long term.

Keokone
564
Keokone 2025.11.25 20:08 
 

Good entry points; the account grows with very little risk of ruin, but you have to be patient—it's impossible to get rich in a week. Pablo is very helpful.

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.18 19:05 
 

Muy buen producto, que se basa en pura estrategia de breakout. Lo que mas me impresiona es la rapidez en las respuestas de parte de Pablo, respondiendo a todos mis mensajes en cuestion de minutos. Y si que le escribi muchos mensajes antes de comprar el EA. Gracias Pablo! Mas adelante voy a actualizar mi reseña compartiendo mis resultados.

12
Respuesta al comentario