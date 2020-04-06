Yarukami Mnukakashi EA MT5
- Asesores Expertos
- Aleksandr Kazmirchuk
- Versión: 10.103
- Actualizado: 9 febrero 2025
- Activaciones: 5
Yarukami Mnukakashi es un asesor de operaciones automatizado diseñado para operadores en el mercado Forex.
Tenga en cuenta que el stop loss fijado en 100 dólares. Lo instalé por razones técnicas. Yo comercio sin STOP!!!
Utilizar un conjunto de archivos con un grupo en un telegrama.
MT4 versión a través de enlace.
Características principales:
Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y fijar un take diario de 30-40$ por lote de 0,01. Puede trabajar en una dirección o en ambas a la vez de forma independiente.
Instrumentos de negociación: ORO
Plazos: M1
Algoritmo: Utiliza el análisis técnico con indicadores de media móvil, Bollinger y Momentum.
Gestión del riesgo: existe una función para cerrar forzosamente las órdenes al final de la negociación por tiempo, promedios añadiendo el lote inicial - el beneficio también aumenta proporcionalmente.
Ventajas:
Automatización: Automatización total del proceso de negociación.
Ajustes: El usuario puede personalizar los parámetros de la estrategia según sus preferencias.
Compatibilidad: Funciona en MetaTrader 4.- Actualizaciones: Se proporcionan actualizaciones periódicas.
Estilo de gráficos: Estilo distintivo, buen panel de información.
Parámetros del Asesor:
Beneficio == Beneficio mínimo por 0.01 Lote
Beneficio en el día == Al alcanzar el beneficio del día, el asesor se desactivará hasta el día siguiente
Lote Fijo == Utiliza un tamaño de Lote fijo si Auto Lote está desactivado
Auto lote == Cálculo automático de lote
Por cada 0.01 lote == Si Auto Lote está activado, debe especificar qué depósito se aplicará por cada 0.01 lote (Por cada 0.01 lote). Depósito / Valor del lote = Tamaño del lote
Número mágico == Número mágico
Límite de margen == Límite de margen
Grid step == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la primera sección)
Lot step == Número máximo de operaciones abiertas (en la primera sección)
Lot multiplication == Multiplicación del lote (en la primera sección). Si es 0, se suma el lote. Por ejemplo, 0,01, 0,02, 0,03, etc.
Enable section two trading == Activar/desactivar la segunda sección
Grid step == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la segunda sección)
Lot step == Número máximo de operaciones abiertas (en la segunda sección)
Lot multiplication == Multiplicación del lote (en la segunda sección) Si es 0, se añade el lote. Por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.03, etc.
Habilitar negociación en la tercera sección == Habilitar/deshabilitar la tercera sección
Paso de la parrilla == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la tercera sección)
Paso del lote == Número máximo de operaciones abiertas (en la tercera sección)
Multiplicación del lote == Multiplicación del lote (en la tercera sección) Si es 0, se añade el lote. Por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.03, etc.
Tiempo ON sesión EA 1 == Hora para habilitar el asesor
Tiempo OFF sesión EA 1 == Hora para deshabilitar el asesor
Tiempo ON sesión EA 2 == Hora para habilitar el asesor
Tiempo OFF sesión EA 2 == Hora para deshabilitar el asesor
Cerrar todo por tiempo == Cerrar todas las operaciones a la fuerza cuando expira el tiempo.
Panel info == Habilitar el panel de información
Stop Limit en $ == Cierra todas las operaciones al alcanzar el depósito de drawdown (en divisa)
Largos y cortos independientes == Permite abrir operaciones en diferentes direcciones independientemente unas de otras
Periodo MA M1 (60) == Periodo medio móvil en M1
Periodo MA M5 (24) == Periodo medio móvil en M5
Periodo MA M15 (16) == Periodo medio móvil en M15
Periodo MA H1 (24) == Periodo medio móvil en H1
Periodo BB H1 (22) == Si el precio sobrepasa las bandas de Bollinger, la operación no se abre
Periodo RSI M15 (8) == Limitación de apertura de operaciones en M15
Periodo Momentum (2) == Periodo del indicador Momentum en M1. Esto determina la dirección de negociación COMPRA, abajo - VENTA
Período MA M15 - precio de MA en pips == Se utiliza para filtrar las operaciones, mayor valor = menos operaciones
Contactos:
Telegram grupo t.me/yarukamiea