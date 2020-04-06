Yarukami Mnukakashi EA MT5

Yarukami Mnukakashi es un asesor de operaciones automatizado diseñado para operadores en el mercado Forex.

Tenga en cuenta que el stop loss fijado en 100 dólares. Lo instalé por razones técnicas. Yo comercio sin STOP!!!
Utilizar un conjunto de archivos con un grupo en un telegrama.

MT4 versión a través de enlace.

Características principales:

Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y fijar un take diario de 30-40$ por lote de 0,01. Puede trabajar en una dirección o en ambas a la vez de forma independiente.

Instrumentos de negociación: ORO
Plazos: M1
Algoritmo: Utiliza el análisis técnico con indicadores de media móvil, Bollinger y Momentum.
Gestión del riesgo: existe una función para cerrar forzosamente las órdenes al final de la negociación por tiempo, promedios añadiendo el lote inicial - el beneficio también aumenta proporcionalmente.

Ventajas:

Automatización: Automatización total del proceso de negociación.
Ajustes: El usuario puede personalizar los parámetros de la estrategia según sus preferencias.
Compatibilidad: Funciona en MetaTrader 4.- Actualizaciones: Se proporcionan actualizaciones periódicas.
Estilo de gráficos: Estilo distintivo, buen panel de información.

Parámetros del Asesor:

Beneficio == Beneficio mínimo por 0.01 Lote
Beneficio en el día == Al alcanzar el beneficio del día, el asesor se desactivará hasta el día siguiente
Lote Fijo == Utiliza un tamaño de Lote fijo si Auto Lote está desactivado
Auto lote == Cálculo automático de lote
Por cada 0.01 lote == Si Auto Lote está activado, debe especificar qué depósito se aplicará por cada 0.01 lote (Por cada 0.01 lote). Depósito / Valor del lote = Tamaño del lote
Número mágico == Número mágico
Límite de margen == Límite de margen

Grid step == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la primera sección)
Lot step == Número máximo de operaciones abiertas (en la primera sección)
Lot multiplication == Multiplicación del lote (en la primera sección). Si es 0, se suma el lote. Por ejemplo, 0,01, 0,02, 0,03, etc.

Enable section two trading == Activar/desactivar la segunda sección
Grid step == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la segunda sección)
Lot step == Número máximo de operaciones abiertas (en la segunda sección)
Lot multiplication == Multiplicación del lote (en la segunda sección) Si es 0, se añade el lote. Por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.03, etc.

Habilitar negociación en la tercera sección == Habilitar/deshabilitar la tercera sección
Paso de la parrilla == Cantidad entre órdenes en la parrilla (en la tercera sección)
Paso del lote == Número máximo de operaciones abiertas (en la tercera sección)
Multiplicación del lote == Multiplicación del lote (en la tercera sección) Si es 0, se añade el lote. Por ejemplo, 0.01, 0.02, 0.03, etc.

Tiempo ON sesión EA 1 == Hora para habilitar el asesor
Tiempo OFF sesión EA 1 == Hora para deshabilitar el asesor
Tiempo ON sesión EA 2 == Hora para habilitar el asesor
Tiempo OFF sesión EA 2 == Hora para deshabilitar el asesor
Cerrar todo por tiempo == Cerrar todas las operaciones a la fuerza cuando expira el tiempo.

Panel info == Habilitar el panel de información
Stop Limit en $ == Cierra todas las operaciones al alcanzar el depósito de drawdown (en divisa)
Largos y cortos independientes == Permite abrir operaciones en diferentes direcciones independientemente unas de otras

Periodo MA M1 (60) == Periodo medio móvil en M1
Periodo MA M5 (24) == Periodo medio móvil en M5
Periodo MA M15 (16) == Periodo medio móvil en M15
Periodo MA H1 (24) == Periodo medio móvil en H1
Periodo BB H1 (22) == Si el precio sobrepasa las bandas de Bollinger, la operación no se abre
Periodo RSI M15 (8) == Limitación de apertura de operaciones en M15
Periodo Momentum (2) == Periodo del indicador Momentum en M1. Esto determina la dirección de negociación COMPRA, abajo - VENTA
Período MA M15 - precio de MA en pips == Se utiliza para filtrar las operaciones, mayor valor = menos operaciones

Contactos:

Telegram grupo t.me/yarukamiea


Productos recomendados
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Asesores Expertos
CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial Manual y archivos de configuración : Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio : El precio aumenta según el número de copias vendidas Copias disponibles : 5 Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio, capturando y procesand
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Rapid X
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Estrategia rápida para trabajar en el mercado Forex con una base de scalping. El algoritmo consiste en realizar una operación de trading en el menor tiempo posible. Por regla general, este período de tiempo es de segundos y sólo a veces se limita a varios minutos. Existe la opinión de que el scalping es para principiantes. Pero, de hecho, es un error. Con el fin de llevar a cabo una operación de comercio correcta y rentable, un comerciante tiene que aprender scalping, de lo contrario el resul
Libim
Tai Fung Pontus To
Asesores Expertos
Libim - Robot de negociación Breakout para MetaTrader 5 Libera el poder de las operaciones de ruptura con Libim , un robot de Forex de vanguardia diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Libim se especializa en la identificación y capitalización de oportunidades de ruptura, asegurando que nunca se pierda un movimiento potencial del mercado. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, Libim ofrece una solución fiable y automatizada para mejorar su rendimiento comercial. Característ
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Asesores Expertos
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / ¡Grandes rebajas para Semana Santa! ¡Precio reducido > 50 % ya! ¡Aprovecha la oportunidad y disfruta! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Esta es una poderosa EA que apoyan la estrategia de orden única, la estrategia de martingala, la estrategia de múltiples marcos de tiempo, etc con un montón de indicadores útiles
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
BreakPoint Pro
Jason Smith
Asesores Expertos
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Wave Seeker
Gilbert Angoya Musakala
Asesores Expertos
PRECAUCIÓN: Wave Seeker sólo funciona de forma óptima con datos de mercado en tiempo real. Debido a su avanzada integración con API en tiempo real y a su lógica basada en IA, es posible que las pruebas de estrategia tradicionales no representen con exactitud su funcionalidad o sus resultados en el mundo real. Presentación de Wave Seeker : la cúspide del conocimiento inteligente del mercado Entre en una nueva frontera de innovación en el trading con Wave Seeker , un innovador asesor experto diseñ
Rangex EA
Morris Mukono Waithaka
Asesores Expertos
Rangex EA - Trading Inteligente de Ruptura de Rango con Filtros de Tendencia Rangex EA es un Asesor Experto totalmente automatizado creado para los operadores que prefieren estrategias estructuradas y basadas en reglas. Se especializa en la detección de zonas de consolidación de precios (rangos) y la ejecución de operaciones basadas en la lógica de ruptura o inversión, configurable por el usuario. El EA se adapta a las distintas condiciones del mercado con la ayuda de sofisticados filtros y una
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Asesores Expertos
Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Asesores Expertos
Aquí están los resultados de la prueba forward. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer es una herramienta de trading innovadora diseñada como un EA (Asesor Experto) de seguimiento de tendencias. Este EA captura con precisión la tendencia del USDJPY combinando múltiples SMA (Medias Móviles Simples), RSI (Índice de Fuerza Relativa) y StdDev (Desviación Estándar). Al usar múltiples SMA, analiza simultáneamente las tendencias en diferentes periodos y, al combinar indicadores como el RSI y el StdDev, detecta
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Asesores Expertos
TrendFusion X es una solución de negociación totalmente automatizada diseñada para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la toma de decisiones estructurada. Combina un modelo de puntuación de tendencias con un análisis multitemporal y una lógica de confirmación para garantizar que las operaciones se ejecuten solo en condiciones técnicamente favorables. Diseñado para entornos de negociación modernos, TrendFusion X se adapta a los cambios en el comportamiento del mercado y se centr
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Asesores Expertos
El Advanced BreakOut Scalper es un sistema de trading efectivo con ajustes predeterminados de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop. Como su nombre indica, su estrategia es el comercio de rupturas. Está codificado profesionalmente y se ejecuta rápidamente en backtesting o modo de optimización. No emplea rejilla, martingala, promediado, o cualquier otra estrategia arriesgada de manejo de dinero. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liqui
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
NanoTrade Pro NanoTrade Pro es un asesor de trading automatizado de última generación diseñado para optimizar su estrategia de trading en los vertiginosos mercados financieros. Aprovechando algoritmos avanzados y análisis de datos en tiempo real, NanoTrade Pro automatiza el proceso de scalping, permitiendo a los operadores capitalizar pequeños movimientos de precios con notable precisión y eficiencia. Básicamente, el asesor no utiliza ningún sistema de riesgo con el aumento de volumen o el aume
ExpertRider
Mfanya Technologies
5 (1)
Asesores Expertos
Expert Rider – Precision Trend-Riding Expert Advisor for MT5 ExpertRider es un Asesor Experto para MetaTrader 5. El sistema gestiona las posiciones y las ajusta según las condiciones del mercado. El sistema gestiona las posiciones y las ajusta de acuerdo con las condiciones del mercado . El Asesor Experto revisa la estructura del mercado en plazos cortos, medios y largos. Identifica los niveles clave, las direcciones de las tendencias y los cambios de volatilidad. Las entradas se producen cuand
GoldWay EA
Oleksandr Myrhorodskyi
Asesores Expertos
GoldWay EA es un Asesor Experto de tendencia para varios instrumentos . El EA no utiliza martingala ni rejilla. Tiene un aumento automático del tamaño del lote, cuyo tamaño se puede ajustar en la configuración del EA. Por defecto, se abren tres órdenes a la vez con diferentes take profits. Cuando se alcanza el primer take profit, las posiciones abiertas restantes se transfieren al punto de equilibrio, cuando se alcanza el segundo take profit, la tercera orden restante se transfiere al primer tak
OrbitronAI
Robert James Poulin
Asesores Expertos
ORBITRON AI-X Precisión en Movimiento Descripción Orbitron AI-X es un sistema de trading diseñado con precisión para capturar el impulso direccional con un control de riesgo disciplinado. Diseñado para MetaTrader 5, combina el análisis de momentum en múltiples marcos temporales y la confirmación del Parabolic SAR en un motor de decisión limpio y poderoso que se adapta dinámicamente a las condiciones del mercado. Cada operación está guiada por la energía del precio, confirmada por la estru
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Prueba preestablecida XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Oferta de lanzamiento y precios Precio de lanzamiento: $400 para los primeros 5 compradores - 3/5 Últimas dos copias de Cyberia a $400 antes de que el precio aumente a $600. Luego $600 para los siguientes 10 compradores Seguido de $800 para los siguientes 10 compradores Los precios subsiguientes se ajustarán según las condiciones del
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Asesores Expertos
Este experto utiliza el soporte y la resistencia en combinación con el ATR para colocar órdenes pendientes en esos niveles. Para el cierre utiliza patrón de vela Doji o el cierre al final del día. Está construido principalmente para el par EUR/USD , M 15 Timeframe . Cada posición tiene Stop Loss y Take Profit , no utiliza grid , martingala u otros métodos de negociación peligrosos . Pruébelo con el parámetro de Porcentaje de Riesgo ajustado a 4 y vea lo que puede hacer. EUR/USD sólo - M 15 Timef
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
JUPITER es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales. JUPITER Es un sistema avanzado de comercio. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. JUPITER . Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del trading. Puede desc
EA Morpheus MT5
Ruslan Pishun
3.75 (8)
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Trend Trader EME
SASA MIJIN
Asesores Expertos
Trend Trader es un EA inteligente y totalmente automatizado. Combina Niveles Institucionales (para stop loss y objetivos de beneficio), y 3 indicadores para señales de compra y venta al mismo tiempo. Cuando los 3 indicadores están de acuerdo entre sí para la tendencia, o el cambio de tendencia, EA se abrirá la posición, stop loss se establecerá en la última baja, o alta, dependiendo de la dirección, y los objetivos de beneficio se hacen en los niveles (en la configuración predeterminada, puede c
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Asesores Expertos
Presentamos nuestro Asesor Experto para MT5, diseñado específicamente para operadores que buscan sacar provecho de las fluctuaciones del mercado. Este EA emplea una sofisticada estrategia de Martingala para maximizar el potencial de ganancias mientras gestiona el riesgo de manera efectiva. Esto es lo que diferencia a nuestro EA: Características principales: Óptimo para mercados variables : Nuestro EA sobresale en mercados con oscilaciones de precios consistentes, permitiéndole capturar ganancias
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Asesores Expertos
Derivonit EA es totalmente automatizado Asesor Experto para el comercio Boom 1000 Índice ofrecido por Deriv anteriormente conocido como Puntocom binaria. El EA utiliza más de siete estrategias para abrir operaciones y cerrar. Se basa en CCI, STOCHASTICH, BANDAS, ALLIGATOR y ENVELOPES para abrir operaciones y luego utiliza ATR, ADX, Accelerator Oscillator y RSI para cerrar operaciones. El EA abrirá automáticamente las operaciones y cerrará en Take Profit. El tamaño del lote y el número de operaci
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Gold Grok
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal Día Tipo Inteligencia artificial Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa) Compatible con CUALQUIER broker SÍ Lanzamiento sin ajustes previos SÍ Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor Características principales: Seguridad del Depósito No utiliza estrat
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Asesores Expertos
Presentamos SchermanActionPro: El Nuevo Bot Automatizado de Trading de Automatictrading ¡Automatictrading se enorgullece en presentar SchermanActionPro ! Características destacadas: Indicadores Configurables: Ajusta las medias y el número de velas según las recomendaciones de Ivan. Flexibilidad de Operativa: Elige entre compras y ventas. Toma de Beneficios: Opciones fijas, basadas en ATR o por señal contraria. Parada de Pérdidas: Configurable fija, según ATR o por señal contraria. Tipos de Lote
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Otros productos de este autor
Yarukami Mnukakashi EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (4)
Asesores Expertos
Yarukami Mnukakashi es un asesor de trading automatizado diseñado para traders en el mercado Forex. La versión para MT5 se encuentra en el enlace. Características principales: Tipo de estrategia: trading 24 horas, pero recomiendo evitar la sesión americana y establecer una toma diaria de 30-40$ por lote de 0,01. Puede trabajar en una dirección o en ambas a la vez de forma independiente. Instrumentos de negociación: ORO Plazos: M1 Algoritmo: Utiliza el análisis técnico con indicadores de media mó
Long and Short PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
5 (2)
Asesores Expertos
Long and Short PRO EA es un asesor mejorado Long and Short FREE EA (por desgracia, los usuarios hacia abajo realizar evaluaciones a propósito, así que tuvimos que lanzar una versión de pago). Todas las funciones que se solicitaron se implementan. Se ha reescrito el código y se han corregido muchos errores, incluidos los relacionados con el cierre de posiciones. Estos consejos se mejorarán en el futuro. Uno de los asesores de la familia Yarukami Mnukakashi para el oro (XAUUSD). También puede ope
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Asesores Expertos
Dark Kakashi PRO EA es un asesor de Dark Kakashi FREE EA mejorado (por desgracia, derribaron deliberadamente las calificaciones, por lo que tuvieron que lanzar una versión de pago). Se han implementado todas las funciones que se solicitaron. El código ha sido reescrito y muchos errores han sido corregidos, incluidos los relacionados con el cierre de posiciones. Este asesor se seguirá mejorando. Uno de los asesores de la familia Yarukami Mnukakashi para el oro (XAUUSD) . También puede operar co
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario