Símbolo

XAUUSD

Marco temporal

Día

Tipo Inteligencia artificial





Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa)

Compatible con CUALQUIER broker SÍ

Lanzamiento sin ajustes previos SÍ





Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel.





Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor









Características principales:

Seguridad del Depósito

No utiliza estrategias peligrosas para el depósito, como grid o cualquier tipo de promediación.

No utiliza micro scalping, pre-rollover u otras estrategias altamente dependientes del broker y de la ejecución de órdenes.





Singularidad

Se basa en un método único de entrenamiento de IA de Nivel 2.













Puesta en marcha

El inicio tarda 1 minuto.

1)Establezca el EA en el gráfico XAUUSD DAY.

2)Seleccione un lote para operar.





No se olvide de permitir el comercio de automóviles, eso es todo.





A qué prestar atención antes de comprar

Stop Loss es una parte de la estrategia y no es un indicador de funcionamiento incorrecto.

La rentabilidad de una estrategia debe ser juzgada no por unos pocos días de trabajo, sino por el mes de negociación completado.





La ausencia de negociación durante varios días no es un indicador de trabajo incorrecto.

A veces un modelo puede hacer pausas durante unos días si observa algunas anomalías en la estructura de precios.





En el mundo del algo-trading, es fácil perderse entre EAs con curvas de balance perfectamente dibujadas, que son el resultado de un profundo overfitting.

Mis modelos no se centran en pruebas históricas impecables, sino en un rendimiento estable en condiciones de mercado reales e impredecibles.





Riesgos potenciales:





Todas las pruebas muestran únicamente el rendimiento potencial del EA.

Los resultados reales pueden variar de un broker a otro.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras "Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras".

Los backtests mostrados (por ejemplo, capturas de pantalla) están optimizados para encontrar los mejores parámetros, pero por lo tanto los resultados no son transferibles a la operativa real.

Operar con derivados implica un alto nivel de riesgo para su capital y sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder.



