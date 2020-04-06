Phantom Circuit Overlord v700 AI
- Huu Loc Nguyen
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Produktname: Phantom Schaltung Overlord v700 (MT5)
[Untertitel: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix]
Einleitung Der Markt wird von versteckten Ebenen angetrieben, die die meisten Händler ignorieren.Phantom Circuit Overlord ist ein spezialisiertes Trend-Following-System, das entwickelt wurde, um diese "Phantomzonen" zu jagen. Anstelle von statischen Unterstützungen/Widerständen identifiziert es historische Fraktale und erweitert diese mit Hilfe der ATR-Volatilität, um eine dynamische "Ghost Zone" zu schaffen. Trades werden nur ausgeführt, wenn der Preis aggressiv aus dieser Zone ausbricht, ausgerichtet auf den KAMA-Trend.
Handelsstrategie Das System arbeitet mit einer 4-stufigen Logik:
Trendfilter (The Circuit): Verwendet KAMA (Kaufman Adaptive MA), um die Haupttrendrichtung zu bestimmen. Der KAMA passt sich den Marktgeräuschen an und bleibt während Konsolidierungen flach und während Trends steil.
Unterstützung/Widerstand (Das Phantom): Sucht nach den letzten gültigen Fraktalen. Es wendet einATR Padding ( PhantomPadding) auf diese Ebenen an, um Störungen herauszufiltern.
Volumenbestätigung: Verwendet den MFI (Money Flow Index), um sicherzustellen, dass "Smart Money" hinter der Bewegung steht. Kaufen nur, wenn MFI > 50; Verkaufen nur, wenn MFI < 50.
Ausführung: Eröffnet einen Handel, wenn der Preis die Ghost Zone durchbricht und das Volumen bestätigt wird.
Hauptmerkmale
Ghost Zone Breakout: Eine einzigartige volatilitätsbasierte Ausbruchslogik, die die Anzahl der Fehlsignale im Vergleich zu Standard-Fraktal-Strategien deutlich reduziert.
Smart Margin Calculator (Anti-Fehler 134):Entscheidende Funktion: Der EA prüft automatisch Ihre freie Margin vor jedem Handel. Wenn Sie nicht genug Margin für das Ziel-Lot haben, wird das Volumenauf intelligente Weise auf die maximal zulässige Größereduziert, anstatt zu scheitern. Dies sorgt dafür, dass Ihre Strategie bei jedem Leverage reibungslos läuft.
Dynamisches Trailing: Ein eingebauter Trailing-Stop sichert die Gewinne, wenn sich der Trend ausweitet.
Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.
Empfehlungen
Zeitrahmen: H1 , H4 (empfohlen für Trendzuverlässigkeit).
Symbole: Volatile Paare (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) und Gold (XAUUSD).
Kontotyp: ECN oder Raw Spread.
Mindesteinlage: $100 .
EingabeparameterBitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:
=== PHANTOMKREIS-STRATEGIE ===
InpKamaPeriod : Die Empfindlichkeit des Trendfilters.
InpPhantomPadding : Der Breitenmultiplikator der "Ghost Zone" (ATR). Erhöhen Sie diesen Wert auf 2,0 oder 2,5, um mehr Rauschen zu filtern.
InpMfiPeriod : Einstellungen für den Geldflussindex.
-
=== GELDMANAGEMENT ===
InpUseDynamicLot : Aktivieren Sie die automatische Zuteilung auf Basis des Eigenkapitals.
InpRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,5%).
-
=== RISIKO & AUSSTIEG ===
InpStopLossPoints / InpTakeProfitPoints : Harter SL/TP in Punkten.
InpUseTrailing : Aktivieren Sie Trailing Stop.
Installationsanleitung
Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.
Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste aufNavigator und wählen SieAktualisieren.
Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen:H1).
Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein.
Stellen Sie sicher, dass"Algo Trading zulassen" aktiviert ist .
🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum vonAstracodewolf.