Phantom Circuit Overlord v700 AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Phantom Schaltung Overlord v700 (MT5)

[Untertitel: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix]

Einleitung Der Markt wird von versteckten Ebenen angetrieben, die die meisten Händler ignorieren.Phantom Circuit Overlord ist ein spezialisiertes Trend-Following-System, das entwickelt wurde, um diese "Phantomzonen" zu jagen. Anstelle von statischen Unterstützungen/Widerständen identifiziert es historische Fraktale und erweitert diese mit Hilfe der ATR-Volatilität, um eine dynamische "Ghost Zone" zu schaffen. Trades werden nur ausgeführt, wenn der Preis aggressiv aus dieser Zone ausbricht, ausgerichtet auf den KAMA-Trend.

Handelsstrategie Das System arbeitet mit einer 4-stufigen Logik:

Trendfilter (The Circuit): Verwendet KAMA (Kaufman Adaptive MA), um die Haupttrendrichtung zu bestimmen. Der KAMA passt sich den Marktgeräuschen an und bleibt während Konsolidierungen flach und während Trends steil. Unterstützung/Widerstand (Das Phantom): Sucht nach den letzten gültigen Fraktalen. Es wendet einATR Padding ( PhantomPadding) auf diese Ebenen an, um Störungen herauszufiltern. Volumenbestätigung: Verwendet den MFI (Money Flow Index), um sicherzustellen, dass "Smart Money" hinter der Bewegung steht. Kaufen nur, wenn MFI > 50; Verkaufen nur, wenn MFI < 50. Ausführung: Eröffnet einen Handel, wenn der Preis die Ghost Zone durchbricht und das Volumen bestätigt wird.

Hauptmerkmale

Ghost Zone Breakout: Eine einzigartige volatilitätsbasierte Ausbruchslogik, die die Anzahl der Fehlsignale im Vergleich zu Standard-Fraktal-Strategien deutlich reduziert.

Smart Margin Calculator (Anti-Fehler 134): Entscheidende Funktion: Der EA prüft automatisch Ihre freie Margin vor jedem Handel. Wenn Sie nicht genug Margin für das Ziel-Lot haben, wird das Volumen auf intelligente Weise auf die maximal zulässige Größe reduziert , anstatt zu scheitern. Dies sorgt dafür, dass Ihre Strategie bei jedem Leverage reibungslos läuft.

Dynamisches Trailing: Ein eingebauter Trailing-Stop sichert die Gewinne, wenn sich der Trend ausweitet.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1 , H4 (empfohlen für Trendzuverlässigkeit).

Symbole: Volatile Paare (GBPUSD, GBPJPY, NAS100) und Gold (XAUUSD).

Kontotyp: ECN oder Raw Spread.

Mindesteinlage: $100 .

EingabeparameterBitte überprüfen Sie die folgenden Einstellungen, um den EA anzupassen:

=== PHANTOMKREIS-STRATEGIE === InpKamaPeriod : Die Empfindlichkeit des Trendfilters. InpPhantomPadding : Der Breitenmultiplikator der "Ghost Zone" (ATR). Erhöhen Sie diesen Wert auf 2,0 oder 2,5, um mehr Rauschen zu filtern. InpMfiPeriod : Einstellungen für den Geldflussindex.

=== GELDMANAGEMENT === InpUseDynamicLot : Aktivieren Sie die automatische Zuteilung auf Basis des Eigenkapitals. InpRiskPercent : Risiko pro Handel (z.B. 1,5%).

=== RISIKO & AUSSTIEG === InpStopLossPoints / InpTakeProfitPoints : Harter SL/TP in Punkten. InpUseTrailing : Aktivieren Sie Trailing Stop.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste aufNavigator und wählen SieAktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen:H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass"Algo Trading zulassen" aktiviert ist .