La Producción del Sector Privado de Suecia m/m muestra el cambio en el valor total de los bienes y servicios producidos por las empresas privadas en el sector de la producción, los servicios y la construcción en el mes actual en comparación con el mes anterior. La Oficina Central de Estadísticas de Suecia publica mensualmente el valor del índice ajustado a variaciones estacionales. El indicador ha sustituido al índice de producción empresarial publicado anteriormente. La ventaja del nuevo índice es que mide la producción total en el sector privado, y no solo el volumen final de los bienes y servicios producidos, debido a lo cual, el índice ofrece información inicial.

La Oficina Central de Estadísticas de Suecia reúne los datos relevantes de una encuesta mensual realizada a empresas privadas con al menos 20 empleados, así como de aquellas que tienen una facturación anual de más de 50 millones de coronas. Como algunas empresas pueden ofrecer sus respuestas con retraso, los valores del índice de los dos meses anteriores pueden ser revisados. Además del cambio total general, la Oficina Central de Estadísticas de Suecia publica datos separados por sector: industria, servicios y construcción. El índice no incluye los sectores de servicios financieros y de seguros.

La información sobre la producción se incluye en el cálculo del PIB, y también muestra la facturación neta de la producción en el sector industrial y de servicios, además del margen comercial (ingresos por ventas de bienes minoristas menos gastos).

El crecimiento de la producción es un factor favorable, que muestra la salud de la economía sueca y un entorno empresarial favorable en el país, por lo que los valores superiores a lo esperado pueden considerarse positivos para la corona sueca.

