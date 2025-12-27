Calendario económico
Balanza Comercial de Bienes en Suecia (Sweden Goods Trade Balance)
La Oficina Central de Estadísticas de Suecia publica mensualmente información sobre el comercio exterior del país. Entre las publicaciones se encuentra el Indicador de Balanza Comercial de Bienes. La Balanza Comercial de Suecia refleja el cambio entre las exportaciones y las importaciones nacionales durante un periodo analizado. El índice permite valorar la estructura de los flujos comerciales entre países. La información relevante también se envía a las agencias europeas de estadística, que reúnen y publican la información resumida para el mercado europeo.
Los principales artículos de exportación de Suecia incluyen la maquinaria, los automóviles, los productos derivados del papel, la pulpa de celulosa y la madera. Los artículos importados incluyen el petróleo y los productos derivados del mismo, el hierro y el acero, los comestibles y la ropa. Los principales socios comerciales de Suecia son los países de la Unión Europea, además de Noruega, China, Estados Unidos y Rusia. La información comercial relacionada con los países no pertenecientes a la UE se reúne usando como base las declaraciones presentadas en la aduana sueca para todos los productos que cruzan la frontera. La información sobre el comercio con los estados miembros de la UE se obtiene a partir de encuestas.
Cuando se importan más bienes y servicios que los exportados, se forma un déficit comercial. Para los países con economías altamente desarrolladas, tales como Suecia, indica que la producción intensiva en mano de obra se transfiere al extranjero, lo que limita la inflación y mantiene un alto nivel de vida.
Cuando las exportaciones superan a las importaciones, se forma un superávit comercial. Esto indica un alto nivel de producción. También muestra que la nación produce más bienes y servicios de los que puede consumir.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Bienes en Suecia (Sweden Goods Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
