Uso de la Capacidad Industrial de Suecia t/t (Sweden Capacity Utilization q/q)
|Baja
|-0.2%
|-0.4%
|
0.8%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.1%
|
-0.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Utilización de la Capacidad de Suecia t/t muestra la dinámica trimestral de la utilización de la capacidad en el sector industrial sueco. Constituye un indicador del crecimiento de la producción y la demanda de bienes manufacturados.
La Utilización de la Capacidad es un concepto de economía y contabilidad de gestión, que representa la cantidad de la capacidad de producción de los equipos que una empresa o país está usando realmente. Por consiguiente, indica la producción real, es decir, lo que se ha producido "realmente" usando el equipo instalado en comparación con el volumen potencial de productos que se pueden manufacturar cuando el equipo se usa al cien por cien.
El indicador es publicado por la Oficina Central de Estadísticas de Suecia. La publicación completa incluye un desglose por sectores: minería, energía, bienes de capital, bienes duraderos, etcétera.
Una alta utilización de la capacidad se relaciona con altos niveles de producción y empleo. Por consiguiente, los valores de los indicadores superiores a los esperados pueden considerarse positivos para las cotizaciones de la corona sueca.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Uso de la Capacidad Industrial de Suecia t/t (Sweden Capacity Utilization q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
