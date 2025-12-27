CalendarioSecciones

Ventas Minoristas de Suecia m/m (Sweden Retail Sales m/m)

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Estadísticas de Suecia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sector:
Consumidor
Baja 1.1% 1.1%
-0.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-0.3%
1.1%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las Ventas Minoristas de Suecia m/m muestran los cambios en las ventas minoristas en Suecia en un mes dado en comparación con el mes anterior. Refleja un cambio en el valor real, incluido el IVA.

Las estadísticas incluyen los gastos en alimentos, ropa, calzado, artículos para el hogar, artículos médicos y otros. Las ventas de automóviles quedan excluidas del cálculo.

La Oficina Central de Estadísticas de Suecia reúne los datos para el cálculo del índice con la ayuda de varias encuestas mensuales realizadas a minoristas suecos con una facturación neta de más de 2 millones de coronas suecas. La muestra se actualiza cada trimestre según los datos ofrecidos por los servicios fiscales nacionales. Los participantes de la encuesta ofrecen información sobre la cantidad de productos vendidos en las tiendas minoristas. Las cifras reunidas se someten a ajustes estacionales y de calendario para evitar la influencia de los días no laborables y festivos.

El indicador de ventas minoristas mensuales forma parte del cálculo del PIB y de sus componentes utilizados al monitorear el estado de la economía y desarrollar la política monetaria. Además, los datos obtenidos permiten realizar un análisis comparativo de la efectividad de la industria minorista.

El aumento de las ventas minoristas indica un crecimiento en la actividad del consumidor y puede influir positivamente en las cotizaciones de la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de Suecia m/m (Sweden Retail Sales m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
1.1%
1.1%
-0.2%
oct 2025
-0.3%
1.4%
0.3%
sept 2025
0.1%
-3.3%
1.1%
ago 2025
0.9%
0.4%
0.4%
jul 2025
0.3%
1.4%
2.6%
jun 2025
2.5%
-4.0%
-4.6%
may 2025
-4.8%
0.0%
1.5%
abr 2025
0.9%
0.1%
0.7%
mar 2025
0.3%
0.0%
0.1%
feb 2025
0.1%
-0.3%
-0.6%
ene 2025
-0.7%
2.1%
2.8%
dic 2024
2.9%
0.2%
-0.2%
nov 2024
-0.2%
0.0%
0.9%
oct 2024
0.4%
0.2%
0.0%
sept 2024
-0.1%
0.1%
0.2%
ago 2024
0.4%
0.0%
0.8%
jul 2024
0.5%
0.2%
-0.8%
jun 2024
-0.3%
-0.5%
0.3%
may 2024
0.2%
0.0%
-0.1%
abr 2024
0.3%
0.3%
0.0%
mar 2024
-0.4%
0.5%
feb 2024
0.5%
0.2%
ene 2024
0.4%
-0.2%
dic 2023
-0.2%
-0.2%
nov 2023
-0.5%
1.4%
oct 2023
1.4%
0.0%
-1.4%
sept 2023
-1.4%
0.1%
0.0%
ago 2023
0.2%
-0.1%
0.7%
jul 2023
1.0%
0.2%
-0.2%
jun 2023
-0.3%
-0.2%
0.1%
may 2023
0.3%
0.3%
1.1%
abr 2023
2.8%
-0.4%
-1.5%
mar 2023
-1.6%
0.5%
-1.7%
feb 2023
-1.2%
-0.4%
-0.2%
ene 2023
-0.1%
0.4%
-1.0%
dic 2022
-1.8%
-0.3%
1.5%
nov 2022
2.2%
0.4%
-2.1%
oct 2022
-1.3%
-0.5%
-0.6%
sept 2022
-0.4%
0.5%
-0.4%
ago 2022
-0.4%
-0.5%
-0.2%
jul 2022
-0.6%
0.6%
-1.5%
jun 2022
-1.2%
-0.7%
-0.7%
may 2022
-0.6%
1.5%
0.4%
abr 2022
0.4%
-2.0%
0.6%
mar 2022
0.2%
2.5%
-0.1%
feb 2022
-0.1%
1.3%
3.7%
ene 2022
4.5%
-1.2%
-4.1%
dic 2021
-4.4%
0.1%
0.8%
nov 2021
0.9%
-0.4%
0.5%
oct 2021
0.4%
1.9%
-0.2%
