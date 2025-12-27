El Indicador de Tendencias Económicas de Suecia muestra las tendencias de varios indicadores económicos desde el punto de vista de los consumidores y las empresas suecas. Se calcula mensualmente según una encuesta realizada mensual a consumidores y empresas suecas por el Instituto Nacional de Investigación Económica NIER.

Cada mes, el NIER encuesta a aproximadamente 1,500 consumidores y 7,000 compañías. La muestra de consumidores incluye a ciudadanos suecos elegidos al azar con edades comprendidas entre 16 y 84. La encuesta se realiza por teléfono. La muestra de negocios incluye empresas con al menos 100 empleados. Estas reciben el cuestionario por correo electrónico.

La encuesta es de naturaleza cualitativa. Esot significa que los encuestados no ofrecen cifras absolutas, sino que valoran la situación como mejor, peor o inalterada. El valor final del indicador se calcula a partir de las respuestas obtenidas de los diferentes grupos, a los que se les asignan ciertos pesos. Por ejemplo, la parte proporcional de la producción es del 40%, la parte proporcional del sector servicios es del 30, la parte proporcional de la construcción y el comercio es del 5% cada una, y la parte proporcional del consumidor es del 20%. Los valores del indicador superiores a 100 indican un crecimiento, los valores superiores a 110, un crecimiento fuerte. Los valores del indicador inferiores a 100 e inferiores a 90 se consideran débiles y muy débiles, respectivamente.

El Indicador de Tendencias Económicas caracteriza el sentimiento de los consumidores y las empresas respecto a la economía del país. Un valor superior a 100 indica un sentimiento positivo en Suecia. Esto puede considerarse positivo para la corona sueca. Los valores inferiores a 100 indican un sentimiento pesimista.

Gráfico de los últimos valores: