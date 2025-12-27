CalendarioSecciones

Indicador de Tendencia Económica de Suecia (Sweden Economic Tendency Indicator)

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sector:
Negocios
Baja 103.7
101.5
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Indicador de Tendencias Económicas de Suecia muestra las tendencias de varios indicadores económicos desde el punto de vista de los consumidores y las empresas suecas. Se calcula mensualmente según una encuesta realizada mensual a consumidores y empresas suecas por el Instituto Nacional de Investigación Económica NIER.

Cada mes, el NIER encuesta a aproximadamente 1,500 consumidores y 7,000 compañías. La muestra de consumidores incluye a ciudadanos suecos elegidos al azar con edades comprendidas entre 16 y 84. La encuesta se realiza por teléfono. La muestra de negocios incluye empresas con al menos 100 empleados. Estas reciben el cuestionario por correo electrónico.

La encuesta es de naturaleza cualitativa. Esot significa que los encuestados no ofrecen cifras absolutas, sino que valoran la situación como mejor, peor o inalterada. El valor final del indicador se calcula a partir de las respuestas obtenidas de los diferentes grupos, a los que se les asignan ciertos pesos. Por ejemplo, la parte proporcional de la producción es del 40%, la parte proporcional del sector servicios es del 30, la parte proporcional de la construcción y el comercio es del 5% cada una, y la parte proporcional del consumidor es del 20%. Los valores del indicador superiores a 100 indican un crecimiento, los valores superiores a 110, un crecimiento fuerte. Los valores del indicador inferiores a 100 e inferiores a 90 se consideran débiles y muy débiles, respectivamente.

El Indicador de Tendencias Económicas caracteriza el sentimiento de los consumidores y las empresas respecto a la economía del país. Un valor superior a 100 indica un sentimiento positivo en Suecia. Esto puede considerarse positivo para la corona sueca. Los valores inferiores a 100 indican un sentimiento pesimista.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
103.7
101.5
nov 2025
N/D
98.0
100.8
oct 2025
100.8
97.8
sept 2025
97.2
96.3
ago 2025
96.0
94.3
jul 2025
94.3
91.6
92.8
jun 2025
92.8
93.0
94.5
may 2025
94.6
94.2
95.0
abr 2025
94.8
96.3
95.0
mar 2025
95.2
98.6
96.7
feb 2025
97.1
98.4
97.4
ene 2025
97.7
98.1
97.5
dic 2024
97.5
96.7
97.5
nov 2024
97.2
94.3
93.6
oct 2024
93.6
95.4
94.6
sept 2024
94.9
94.5
94.6
ago 2024
94.7
94.2
94.9
jul 2024
95.0
94.8
96.4
jun 2024
96.3
93.2
94.1
may 2024
94.0
94.9
94.9
abr 2024
95.0
94.3
93.1
mar 2024
93.1
92.3
90.7
feb 2024
90.5
89.7
90.6
ene 2024
90.5
85.5
84.7
dic 2023
84.3
84.2
84.9
nov 2023
84.6
83.9
84.9
oct 2023
84.7
83.3
86.0
sept 2023
85.8
84.2
85.3
ago 2023
85.2
86.3
87.7
jul 2023
87.5
91.9
89.9
jun 2023
90.3
88.2
89.3
may 2023
89.4
87.6
87.3
abr 2023
87.3
86.8
88.4
mar 2023
88.2
83.8
86.2
feb 2023
85.7
83.3
83.3
ene 2023
82.3
84.4
85.0
dic 2022
84.7
84.4
85.1
nov 2022
84.5
87.5
84.8
oct 2022
84.6
94.0
90.8
sept 2022
90.8
99.3
97.2
ago 2022
97.5
103.6
101.4
jul 2022
101.3
108.2
105.7
jun 2022
105.9
110.1
110.3
may 2022
110.5
110.0
109.4
abr 2022
109.5
111.8
110.3
mar 2022
110.3
111.7
113.1
feb 2022
113.0
113.7
109.8
ene 2022
110.1
117.8
116.3
dic 2021
117.1
119.3
117.6
nov 2021
118.0
120.3
119.9
123
