El Índice de Precios al Productor (PPI) de Suecia a/a muestra el cambio medio en el precio de venta de los bienes producidos por las compañías industriales de Suecia, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice muestra el cambio de los precios desde la perspectiva del productor. El índice incluye los precios en el mercado interno, así como los precios de venta en los mercados extranjeros.

Las estadísticas incluyen los gastos en alimentos, ropa, calzado, artículos para el hogar, artículos médicos y otros. Las ventas de automóviles quedan excluidas del cálculo.

La variable principal en el cálculo del IPP es el precio de una unidad de producción en la primera etapa de venta. Se trata del precio franco fábrica para el mercado interno o el FOB en el caso de las exportaciones. El índice se calcula con la ayuda de una encuesta realizada a aproximadamente 2000 empresas suecas que ofrecen información para una muestra de un total de 5000 productos. Para calcular el índice resultante, los pesos son primero asignados a los grupos de productos y luego a los bienes individuales en estos grupos.

El Índice de Precios al Productor supone un indicador avanzado de los precios al consumidor, y por ello, de la inflación. Es un indicador preliminar más preciso que el IPC: si los precios al productor aumentan, se espera que los precios al consumidor crezcan en consecuencia. Estos dos indicadores están estrechamente relacionados.

El aumento del IPP se considera favorable para la economía nacional y puede estimarse como positivo para las cotizaciones de la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores: