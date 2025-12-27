Los Nuevos Pedidos Industriales de Suecia a/a miden el cambio en los nuevos pedidos recibidos por las empresas industriales en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El indicador muestra los pedidos en todos los sectores de la producción, incluyendo la manufactura, la minería, la refinación, la producción de energía y otros.

La Oficina Central de Estadísticas de Suecia reúne los datos para calcular el índice usando varias encuestas mensuales realizadas a empresas privadas con al menos 20 empleados, así como a aquellas que tienen una facturación anual de más de 50 millones de coronas. Los datos de nuevos pedidos se recopilan como parte de una encuesta general de la industria.

Los pedidos industriales muestran el futuro volumen de producción, por lo que el índice se considera un indicador de producción avanzado. Los datos del periodo anterior se pueden revisar a medida que se recibe nueva información.

Un aumento en los nuevos pedidos industriales supone un factor favorable que indica la expansión de la economía nacional. Los valores de los indicadores superiores a los esperados pueden considerarse positivos para las cotizaciones de la corona sueca.

