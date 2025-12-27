El Índice de Confianza de la Manufactura de Suecia refleja el optimismo de las empresas manufactureras del país respecto a la situación económica actual. El índice se calcula mensualmente como parte de una encuesta de tendencias comerciales generales, mediante una encuesta en línea realizada por el Instituto Nacional de Investigación Económica (NIER). Inicialmente, la encuesta incluía solo al sector manufacturero. Ahora incluye a casi todos los sectores de la economía sueca.

El NIER entrevista mensualmente a los gerentes de las empresas manufactureras suecas. La muestra incluye las empresas con al menos 100 empleados. Reunir toda la información de los encuestados lleva aproximadamente tres semanas.

El peso de las respuestas de una empresa en particular depende del volumen de producción, determinado por la cantidad de valor agregado. En otras industrias, a las empresas se les asignan pesos dependiendo del número de empleados. Estos pesos son actualizados cada año según la muestra actualizada. Las respuestas ponderadas se resumen y extrapolan como si fueran todas las empresas del sector manufacturero las que participan en la encuesta.

Las empresas valoran la situación actual en cuanto a los pedidos, los inventarios de productos terminados, los volúmenes de producción esperados y el empleo. La encuesta es de naturaleza cualitativa. Esot significa que los encuestados no ofrecen cifras absolutas, sino que valoran la situación como mejor, peor o inalterada.

El Índice de Confianza de la Manufactura es uno de los indicadores clave que describen el entorno empresarial y el estado general de la economía del país. Un valor superior a 100 indica una mejora en las condiciones comerciales y un sentimiento positivo en el entorno empresarial sueco. Esto puede considerarse positivo para la corona sueca. Los valores inferiores a 100 indican un empeoramiento de la situación.

Gráfico de los últimos valores: