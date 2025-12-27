CalendarioSecciones

Confianza de la Manufactura en Suecia (Sweden Manufacturing Confidence)

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sector:
Negocios
103.8
100.8
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Índice de Confianza de la Manufactura de Suecia refleja el optimismo de las empresas manufactureras del país respecto a la situación económica actual. El índice se calcula mensualmente como parte de una encuesta de tendencias comerciales generales, mediante una encuesta en línea realizada por el Instituto Nacional de Investigación Económica (NIER). Inicialmente, la encuesta incluía solo al sector manufacturero. Ahora incluye a casi todos los sectores de la economía sueca.

El NIER entrevista mensualmente a los gerentes de las empresas manufactureras suecas. La muestra incluye las empresas con al menos 100 empleados. Reunir toda la información de los encuestados lleva aproximadamente tres semanas.

El peso de las respuestas de una empresa en particular depende del volumen de producción, determinado por la cantidad de valor agregado. En otras industrias, a las empresas se les asignan pesos dependiendo del número de empleados. Estos pesos son actualizados cada año según la muestra actualizada. Las respuestas ponderadas se resumen y extrapolan como si fueran todas las empresas del sector manufacturero las que participan en la encuesta.

Las empresas valoran la situación actual en cuanto a los pedidos, los inventarios de productos terminados, los volúmenes de producción esperados y el empleo. La encuesta es de naturaleza cualitativa. Esot significa que los encuestados no ofrecen cifras absolutas, sino que valoran la situación como mejor, peor o inalterada.

El Índice de Confianza de la Manufactura es uno de los indicadores clave que describen el entorno empresarial y el estado general de la economía del país. Un valor superior a 100 indica una mejora en las condiciones comerciales y un sentimiento positivo en el entorno empresarial sueco. Esto puede considerarse positivo para la corona sueca. Los valores inferiores a 100 indican un empeoramiento de la situación.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
103.8
100.8
nov 2025
N/D
100.1
100.2
oct 2025
100.2
99.4
sept 2025
98.6
97.0
ago 2025
97.0
95.8
jul 2025
96.3
100.2
99.3
jun 2025
99.3
99.4
100.1
may 2025
100.1
98.2
100.2
abr 2025
99.6
96.9
96.7
mar 2025
96.4
96.3
95.6
feb 2025
95.6
95.1
94.8
ene 2025
94.8
93.5
96.5
dic 2024
96.5
92.4
96.3
nov 2024
95.8
93.3
91.6
oct 2024
91.8
96.6
93.7
sept 2024
94.2
98.3
96.6
ago 2024
97.1
98.6
97.0
jul 2024
97.0
99.0
99.2
jun 2024
99.2
98.8
98.6
may 2024
98.5
98.5
100.6
abr 2024
100.5
97.7
98.6
mar 2024
98.7
95.7
98.4
feb 2024
98.4
96.1
99.2
ene 2024
99.3
100.0
95.1
dic 2023
95.1
100.3
99.1
nov 2023
99.1
100.9
99.6
oct 2023
99.5
97.3
100.4
sept 2023
100.1
93.7
96.9
ago 2023
96.6
97.5
97.5
jul 2023
97.1
102.0
101.9
jun 2023
102.3
102.2
102.4
may 2023
102.9
102.5
101.2
abr 2023
101.6
102.8
103.3
mar 2023
103.4
100.8
102.1
feb 2023
102.2
101.7
100.4
ene 2023
99.5
104.1
103.7
dic 2022
104.1
104.6
104.5
nov 2022
104.2
107.5
104.8
oct 2022
105.1
113.3
109.6
sept 2022
110.0
118.1
115.7
ago 2022
116.4
120.2
119.4
jul 2022
119.4
123.3
120.6
jun 2022
120.6
123.8
125.0
may 2022
125.5
123.5
121.3
abr 2022
121.4
125.0
124.7
mar 2022
125.0
123.1
124.3
feb 2022
124.3
124.6
121.4
ene 2022
121.3
127.4
126.4
dic 2021
127.3
127.9
126.3
nov 2021
126.6
128.0
128.4
123
