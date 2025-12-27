Las Expectativas de Inflación en Suecia muestran las expectativas subjetivas de los representantes comerciales, empresas y organizaciones laborales respecto a la inflación objetivo en Suecia. Este índice se calcula a partir de una encuesta realizada por Prospera en nombre del Riksbank sueco. El propio indicador es publicado por el Instituto Nacional Sueco de Investigación Económica NIER.

En esta encuesta trimestral, los encuestados revelan sus expectativas respecto a la inflación con uno, dos y cinco años de anticipación. Los resultados de la encuesta se agregan y presentan en cinco subcategorías: Organizaciones de Empleados, Organizaciones de Empleadores, Empresas Manufactureras, Mercado Monetario y Empresas Comerciales.

Se considera que este índice muestra opiniones sesgadas y subjetivas y, por lo tanto, es menos preciso que el pronóstico de inflación oficial del NIER. No obstante, dado que Suecia usa objetivos de inflación, el regulador toma en cuenta este indicador, entre otros, al establecer el objetivo.

Una inflación insuficiente y una tendencia descendente en cuanto a las expectativas pueden ser motivo de preocupación para el banco central del país. Las expectativas positivas respecto a la inflación constituyen un factor favorable que puede influir positivamente en las cotizaciones de la corona sueca.

