Expectativas de Inflación en Suecia (Sweden Inflation Expectations)

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sector:
Consumidor
Media 7.0%
7.1%
Última versión
Anterior
Las Expectativas de Inflación en Suecia muestran las expectativas subjetivas de los representantes comerciales, empresas y organizaciones laborales respecto a la inflación objetivo en Suecia. Este índice se calcula a partir de una encuesta realizada por Prospera en nombre del Riksbank sueco. El propio indicador es publicado por el Instituto Nacional Sueco de Investigación Económica NIER.

En esta encuesta trimestral, los encuestados revelan sus expectativas respecto a la inflación con uno, dos y cinco años de anticipación. Los resultados de la encuesta se agregan y presentan en cinco subcategorías: Organizaciones de Empleados, Organizaciones de Empleadores, Empresas Manufactureras, Mercado Monetario y Empresas Comerciales.

Se considera que este índice muestra opiniones sesgadas y subjetivas y, por lo tanto, es menos preciso que el pronóstico de inflación oficial del NIER. No obstante, dado que Suecia usa objetivos de inflación, el regulador toma en cuenta este indicador, entre otros, al establecer el objetivo.

Una inflación insuficiente y una tendencia descendente en cuanto a las expectativas pueden ser motivo de preocupación para el banco central del país. Las expectativas positivas respecto a la inflación constituyen un factor favorable que puede influir positivamente en las cotizaciones de la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Expectativas de Inflación en Suecia (Sweden Inflation Expectations)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
7.0%
7.1%
nov 2025
N/D
6.0%
6.7%
oct 2025
6.7%
6.9%
sept 2025
6.9%
7.8%
ago 2025
7.8%
7.9%
jul 2025
7.9%
8.0%
8.6%
jun 2025
8.6%
8.7%
8.9%
may 2025
8.9%
10.3%
9.5%
abr 2025
9.5%
9.2%
9.2%
mar 2025
9.2%
7.8%
7.5%
feb 2025
7.5%
6.7%
6.9%
ene 2025
6.9%
6.4%
6.8%
dic 2024
6.8%
5.9%
6.3%
nov 2024
6.3%
5.7%
6.0%
oct 2024
6.0%
5.5%
5.6%
sept 2024
5.6%
6.0%
6.0%
ago 2024
6.0%
6.3%
6.2%
jul 2024
6.2%
6.3%
6.2%
jun 2024
6.2%
6.4%
6.2%
may 2024
6.2%
7.0%
6.5%
abr 2024
6.5%
4.5%
6.4%
mar 2024
6.4%
7.9%
6.8%
feb 2024
6.8%
7.7%
7.1%
ene 2024
7.1%
7.5%
6.5%
dic 2023
6.5%
6.7%
7.1%
nov 2023
7.1%
6.1%
7.0%
oct 2023
7.0%
6.9%
7.1%
sept 2023
7.1%
6.7%
7.4%
ago 2023
7.4%
6.2%
jul 2023
6.2%
6.0%
6.8%
jun 2023
6.8%
6.6%
7.0%
may 2023
7.0%
8.2%
7.6%
abr 2023
7.6%
10.0%
10.1%
mar 2023
10.1%
9.8%
10.0%
feb 2023
10.0%
9.5%
10.3%
ene 2023
10.3%
9.3%
10.2%
dic 2022
10.2%
11.2%
10.3%
nov 2022
10.3%
12.1%
11.1%
oct 2022
11.1%
10.7%
11.8%
sept 2022
11.8%
11.4%
10.3%
ago 2022
10.3%
11.7%
10.6%
jul 2022
10.6%
10.8%
10.6%
jun 2022
10.6%
9.6%
9.9%
may 2022
9.9%
10.9%
10.1%
abr 2022
10.1%
9.8%
10.2%
mar 2022
10.2%
7.4%
6.6%
feb 2022
6.6%
7.3%
6.8%
ene 2022
6.8%
6.8%
6.2%
dic 2021
6.2%
6.3%
6.5%
nov 2021
6.5%
5.5%
5.8%
