La Decisión sobre la Tasa de Interés del Riksbank es uno de los eventos clave que influyen en las cotizaciones de la corona sueca. La tasa de recompra es la tasa de interés a la que los bancos privados piden prestado o depositan dinero en el Riksbank por un periodo de siete días.

La decisión es adoptada por el voto de los seis miembros de la Junta Ejecutiva del Riksbank. Cinco veces al año (seis veces al año antes de 2020), la Junta Ejecutiva del Riksbank celebra reuniones, durante las cuales se toman las decisiones más importantes sobre la política monetaria nacional, incluida la decisión sobre la tasa de interés. La decisión se adopta por voto mayoritario. Si los votos son iguales, la decisión la toma el gobernador del banco.

El Riksbank puede recortar la tasa de interés para ayudar a que la inflación alcance el nivel objetivo. Y al revés, si la inflación excede el nivel objetivo, el Riksbank trataría de encarecer la corona sueca, para lo cual (además de un conjunto de otras medidas) se aumentaría la tasa de interés.

Así, cada decisión sobre la tasa de interés adoptada por el Banco influye directamente las cotizaciones de la moneda nacional (especialmente en los casos en que la tasa cambia). El aumento de la tasa normalmente provoca el crecimiento de las cotizaciones de la corona sueca.

