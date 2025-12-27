La Tasa de Desempleo Registrada en Suecia es publicada mensualmente por el servicio laboral del país. La tasa muestra la proporción de residentes de Suecia económicamente activos que actualmente están desempleados. El valor se calcula como un porcentaje de la población total en edad de trabajar.

A diferencia de los datos publicados por la Oficina Central de Estadísticas de Suecia, este indicador solo incluye a las personas registradas oficialmente en el servicio de empleo del país, que además reciban pagos del seguro de desempleo. No solo los ciudadanos suecos pueden registrarse como desempleados, también otras personas con permiso de residencia sueco pueden hacerlo.

Como en todos los demás países, los datos de desempleo en Suecia se encuentran entre los indicadores más importantes encargados de mostrar el desarrollo económico del país. Los departamentos gubernamentales usan esta información para tomar medidas económicas y administrar el mercado laboral. El desempleo supone un indicador de la situación social. Los datos sobre el desempleo también son ofrecidos a organizaciones internacionales, como el BCE.

Las cifras del mercado laboral figuran entre los indicadores económicos de mayor importancia. Sin embargo, se demoran unos meses respecto al desarrollo económico, por lo que confirman el eventual desarrollo en lugar de indicarlo. No obstante, una disminución en la tasa de desempleo puede influir positivamente en la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores: