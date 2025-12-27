El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Suecia a/a muestra el cambio en los precios de una cesta de bienes y servicios de consumo en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, de los consumidores finales de bienes y servicios, y por lo tanto, el índice muestra el cambio de precios para todo el consumo interno privado.

El índice se calcula como el cambio en el valor de los bienes y servicios incluidos en una cesta de consumo fija. La cesta incluye bienes y servicios representativos del gasto de los hogares, como alimentos y bebidas, ropa, suministro de electricidad y agua, y servicios (salud, transporte, comunicaciones, entretenimiento, educación, etcétera).

El Índice de Precios al Consumidor es el indicador clave para medir la inflación y el estado de la economía sueca. Este índice puede afectar las tasas de interés, los incentivos fiscales, los salarios y los beneficios gubernamentales. Al ser medir la inflación, el IPC puede tener un fuerte impacto en el valor de la corona sueca. El aumento del indicador puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores: