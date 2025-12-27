La Masa Monetaria M3 de Suecia a/a muestra el cambio en la cantidad total de dinero que circula en la economía del país. Es un reflejo directo de las finanzas en la economía nacional. Los datos sobre la oferta de dinero ofrecen indicadores adicionales, principalmente a corto plazo, sobre la actividad real de la economía sueca.

La Masa Monetaria M3 incluye los billetes y monedas en circulación, los fondos en liquidación y las cuentas bancarias corrientes, los depósitos a la vista y de ahorro, los fondos institucionales del mercado monetario, los acuerdos de recompra y los títulos de deuda. De estos diferentes agregados monetarios, el M3 es el más importante, ya que es el más estable. Si, por ejemplo, solo cambia la tasa de interés de ahorro, M1 y M2 serán redistribuidos, mientras que M3 permanecerá constante.

En general, se supone que existe una relación positiva entre el crecimiento de la masa monetaria M3 y el de la inflación, el crecimiento económico y los ingresos. Esto significa que una masa monetaria M3 insuficiente influye negativamente en las otras tres variables económicas. Por consiguiente, un aumento en M3 debería influir positivamente en la corona sueca, ya que los ingresos y la inflación también aumentarán como resultado.

