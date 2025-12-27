El Consumo del Hogar en Suecia m/m muestra el cambio en el valor de mercado de todos los bienes y servicios, incluidos los bienes duraderos (electrodomésticos, automóviles, etcétera), adquiridos por los hogares suecos en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El indicador valora el consumo detallado y cubre 147 objetivos de consumo (según la clasificación COICOP). El cálculo no incluye la compra de viviendas, aunque sí abarca el alquiler imputado de viviendas ocupadas por sus propietarios.

Los datos para el cálculo del indicador se reúnen a partir de varias fuentes. La principal de ellas son las estadísticas de rotación, que cubren alrededor del 30% de todo el consumo de los hogares. También abarca el estado financiero de las empresas y diversas publicaciones estadísticas de la Ofina Central de Estadísticas de Suecia.

Como el objetivo del indicador es determinar de forma específica el consumo de los hogares suecos, las estadísticas incluyen las compras directas de los ciudadanos suecos en el extranjero, excluyendo las compras efectuadas en Suecia por los no residentes. Los datos estadísticos sobre la exportación e importación se usan para contabilizar las compras anteriores. El Consumo del Hogar supone una parte importante del PIB basado en el gasto, y constituye una de las fuerzas que impulsan el crecimiento económico. Por consiguiente, los valores de los indicadores superiores a los esperados pueden considerarse positivos para las cotizaciones de la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores: