CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Préstamos para Empresas no Financieras de Suecia a/a (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Estadísticas de Suecia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sector:
Dinero
Baja 3.0%
2.5%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
3.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Los Préstamos para Empresas no Financieras de Suecia a/a muestran el cambio en el número de préstamos concedidos a empresas no financieras suecas en el mes reportado en comparación con el mismo periodo del año anterior. El índice es publicado por la Oficina Central de Estadísticas de Suecia, y está disponible como parte de las estadísticas mensuales del mercado financiero.

Las Empresas no Financieras incluyen las compañías dedicadas a la producción de bienes comercializables y servicios no financieros. El indicador muestra todos los préstamos concedidos por las instituciones monetarias y financieras del país a dichas compañías. A partir de 2020, las estadísticas también abarcan la información sobre los préstamos de instituciones de crédito de vivienda y los AIF (Fondos de Inversión Alternativos).

Los datos se publican según la cuantía del préstamo. Esta permite realizar una valoración indirecta de los tipos de prestatarios. Por ejemplo, las grandes corporaciones generalmente solicitan préstamos más grandes. La publicación también se divide en dos partes según el tipo de préstamo:

  • Sobregiros y préstamos rotativos pendientes
  • Préstamos nuevos y reestructurados, excluyendo sobregiros y préstamos rotativos

El índice se usa para valorar la producción potencial, mostrando el cambio en las tasas de interés y reflejando el estado de ánimo del consumidor. El aumento del índice sugiere un potencial incremento de la inflación y una mayor actividad en el sector financiero y crediticio de la economía nacional. Sea como fuere, un aumento del índice se considera positivo para la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Préstamos para Empresas no Financieras de Suecia a/a (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
3.0%
2.5%
sept 2025
2.5%
2.8%
ago 2025
2.8%
2.7%
jul 2025
2.7%
1.7%
jun 2025
1.7%
2.0%
may 2025
1.9%
1.5%
abr 2025
1.5%
0.5%
mar 2025
0.5%
0.1%
feb 2025
0.1%
-0.5%
ene 2025
-0.5%
-0.8%
dic 2024
-0.8%
-1.4%
nov 2024
-1.4%
-1.6%
oct 2024
-1.7%
-1.7%
sept 2024
-2.4%
-3.0%
ago 2024
-3.0%
-2.5%
jul 2024
-2.5%
-2.3%
jun 2024
-2.3%
-1.6%
may 2024
-1.6%
-1.2%
abr 2024
-1.2%
-1.0%
mar 2024
-1.0%
-1.4%
feb 2024
-1.4%
-1.1%
ene 2024
-1.3%
0.3%
dic 2023
0.3%
1.4%
nov 2023
1.4%
2.8%
oct 2023
2.8%
3.9%
sept 2023
3.9%
5.1%
ago 2023
5.1%
7.0%
jul 2023
7.0%
8.0%
jun 2023
8.0%
7.8%
may 2023
7.8%
8.8%
abr 2023
8.9%
10.3%
mar 2023
10.3%
12.8%
feb 2023
12.8%
14.8%
ene 2023
14.8%
13.7%
dic 2022
13.7%
16.0%
nov 2022
16.0%
16.4%
oct 2022
16.4%
16.7%
sept 2022
16.7%
15.4%
ago 2022
15.4%
14.5%
jul 2022
14.5%
14.2%
jun 2022
14.2%
13.8%
may 2022
13.8%
12.1%
abr 2022
12.1%
11.1%
mar 2022
11.1%
8.8%
feb 2022
8.8%
7.2%
ene 2022
7.2%
7.1%
dic 2021
7.1%
4.3%
nov 2021
4.3%
3.6%
oct 2021
3.4%
2.4%
sept 2021
2.4%
1.2%
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración