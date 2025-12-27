Los Préstamos para Empresas no Financieras de Suecia a/a muestran el cambio en el número de préstamos concedidos a empresas no financieras suecas en el mes reportado en comparación con el mismo periodo del año anterior. El índice es publicado por la Oficina Central de Estadísticas de Suecia, y está disponible como parte de las estadísticas mensuales del mercado financiero.

Las Empresas no Financieras incluyen las compañías dedicadas a la producción de bienes comercializables y servicios no financieros. El indicador muestra todos los préstamos concedidos por las instituciones monetarias y financieras del país a dichas compañías. A partir de 2020, las estadísticas también abarcan la información sobre los préstamos de instituciones de crédito de vivienda y los AIF (Fondos de Inversión Alternativos).

Los datos se publican según la cuantía del préstamo. Esta permite realizar una valoración indirecta de los tipos de prestatarios. Por ejemplo, las grandes corporaciones generalmente solicitan préstamos más grandes. La publicación también se divide en dos partes según el tipo de préstamo:

Sobregiros y préstamos rotativos pendientes

Préstamos nuevos y reestructurados, excluyendo sobregiros y préstamos rotativos

El índice se usa para valorar la producción potencial, mostrando el cambio en las tasas de interés y reflejando el estado de ánimo del consumidor. El aumento del índice sugiere un potencial incremento de la inflación y una mayor actividad en el sector financiero y crediticio de la economía nacional. Sea como fuere, un aumento del índice se considera positivo para la corona sueca.

