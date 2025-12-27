Calendario económico
Producción Industrial de Suecia a/a (Sweden Industrial Production y/y)
|Baja
|6.1%
|12.8%
|
14.3%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|5.9%
|
6.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Producción Industrial de Suecia a/a muestra el cambio en la producción industrial de las compañías privadas en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo del indicador cubre todos los sectores de producción, incluyendo la manufactura, la minería, la refinación, la producción de energía y otros.
Los datos para el cálculo del índice se recopilan con la ayuda de una encuesta en línea realizada a empresas industriales con al menos 20 empleados o una facturación neta de más de 50 millones de coronas suecas. Para reunir información de industrias específicas, como la producción de fertilizantes, cemento, hormigón y productos abrasivos, también se incluyen en la encuesta compañías menores con 10 o más empleados.
El índice se calcula en relación con un periodo referencia establecido en 2015. La nivel de referencia en 2015 es igual a 100.
La Producción Industrial es un indicador económico importante, que caracteriza el desarrollo de la economía sueca a corto plazo. El índice se utiliza en el cálculo del PIB. Además, las estadísticas de producción industrial de Suecia se incluyen en los informes mensuales europeos de Prodcom.
El aumento de la producción industrial sueca se considera un factor favorable y puede influir positivamente en las tasas de la corona sueca.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de Suecia a/a (Sweden Industrial Production y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
