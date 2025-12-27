CalendarioSecciones

Consumo del Hogar en Suecia a/a (Sweden Household Consumption y/y)

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Estadísticas de Suecia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Sector:
Consumidor
Baja 2.3%
3.6%
Última versión
Anterior
2.3%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Consumo del Hogar en Suecia a/a muestra el cambio en el valor de mercado de todos los bienes y servicios, incluidos los bienes duraderos (electrodomésticos, automóviles, etcétera), adquiridos por los hogares suecos en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. La estimación año por año de los cambios en el consumo permite evaluar las tendencias de consumo a largo plazo.

El indicador valora el consumo detallado y cubre 147 objetivos de consumo (según la clasificación COICOP). El cálculo no incluye la compra de viviendas, aunque sí abarca el alquiler imputado de viviendas ocupadas por sus propietarios.

Los datos para el cálculo del indicador se reúnen a partir de varias fuentes. La principal de ellas son las estadísticas de rotación, que cubren alrededor del 30% de todo el consumo de los hogares. También abarca el estado financiero de las empresas y diversas publicaciones estadísticas de la Ofina Central de Estadísticas de Suecia.

Como el objetivo del indicador es determinar de forma específica el consumo de los hogares suecos, las estadísticas incluyen las compras directas de los ciudadanos suecos en el extranjero, excluyendo las compras efectuadas en Suecia por los no residentes. Los datos estadísticos sobre la exportación e importación se usan para contabilizar las compras anteriores. El Consumo del Hogar supone una parte importante del PIB basado en el gasto, y constituye una de las fuerzas que impulsan el crecimiento económico. Por consiguiente, los valores de los indicadores superiores a los esperados pueden considerarse positivos para las cotizaciones de la corona sueca.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
2.3%
3.6%
sept 2025
3.3%
2.9%
ago 2025
2.5%
2.7%
jul 2025
2.4%
2.6%
jun 2025
2.1%
0.8%
may 2025
0.6%
2.6%
abr 2025
2.7%
1.4%
mar 2025
1.8%
2.0%
feb 2025
2.3%
0.7%
ene 2025
0.1%
0.8%
dic 2024
0.7%
1.8%
nov 2024
1.6%
-0.6%
oct 2024
-1.1%
-0.1%
sept 2024
0.1%
0.2%
ago 2024
0.1%
-1.0%
jul 2024
-1.1%
-1.7%
jun 2024
-1.4%
-0.4%
may 2024
-0.9%
-0.8%
abr 2024
-0.7%
0.4%
mar 2024
1.2%
0.2%
feb 2024
-0.3%
-0.1%
ene 2024
-0.7%
0.9%
dic 2023
0.1%
-0.4%
nov 2023
0.1%
0.7%
oct 2023
-0.2%
-0.6%
sept 2023
-0.7%
0.3%
ago 2023
0.6%
0.8%
jul 2023
0.4%
-1.7%
jun 2023
-1.7%
-1.7%
may 2023
-1.1%
-0.8%
abr 2023
0.0%
-2.9%
mar 2023
-4.0%
-2.0%
feb 2023
-1.4%
1.0%
ene 2023
0.5%
-1.4%
dic 2022
-1.8%
-0.7%
nov 2022
-0.3%
0.0%
oct 2022
0.0%
1.1%
sept 2022
1.5%
2.1%
ago 2022
1.7%
1.3%
jul 2022
0.9%
3.7%
jun 2022
3.9%
6.4%
may 2022
5.2%
8.8%
abr 2022
7.5%
4.5%
mar 2022
3.1%
3.8%
feb 2022
3.4%
4.8%
ene 2022
5.1%
7.9%
dic 2021
6.5%
9.3%
nov 2021
8.3%
5.6%
oct 2021
5.5%
4.6%
sept 2021
4.4%
4.8%
123
