El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IPCA) a/a muestra el cambio en los precios de una cesta de bienes y servicios destinados al consumo final de los hogares en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Los datos para el cálculo del IPCA se reúnen según unas reglas europeas comunes y se armonizan en toda Europa. Este enfoque permite que el índice en diferentes países europeos sea compatible

El índice se calcula teniendo en cuenta una cesta de bienes y servicios construida en relación con las peculiaridades individuales de cada uno de los países y las normas comunes para la ponderación de los bienes y servicios que componen dicha cesta. Este índice permite comparar la inflación entre los estados miembros de la UE y representa un indicador clave usado por el Banco Central Europeo para definir la política monetaria.

El IPCA indica los precios realmente pagados por los consumidores, incluidos los descuentos y promociones. Los datos para calcular el índice se reúnen en los puntos de venta.

Los valores del IPCA m/m superiores a lo esperado generalmente se consideran positivos para las cotizaciones de la corona sueca.

