Confianza Empresarial en Suecia (Sweden Business Confidence)

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sector:
Negocios
Baja 107.4
105.5
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza Empresarial de Suecia refleja el optimismo de las empresas del país respecto a la situación económica actual. El índice es calculado mensualmente mediante una encuesta en línea realizada por el Instituto Nacional de Investigación Económica (NIER).

El NIER entrevista mensualmente a los gerentes de 7,000 empresas suecas. La muestra incluye las empresas con al menos 100 empleados. Las empresas son estratificadas por tamaño e industria. Reunir toda la información de los encuestados lleva aproximadamente tres semanas.

El peso de las respuestas de una empresa en particular depende de su tamaño, es decir, cuanto mayor sea la empresa, mayores serán los pesos asignados a sus respuestas (excepto en el sector manufacturero, donde los pesos se establecen en función del volumen de producción). Estos pesos son actualizados cada año según la muestra actualizada. Las respuestas ponderadas se resumen y extrapolan como si fueran todas las empresas las que participan en la encuesta.

Las empresas valoran la situación actual en cuanto a los pedidos, los inventarios de productos terminados, los volúmenes de producción esperados y el empleo. La encuesta es de naturaleza cualitativa. Esot significa que los encuestados no ofrecen cifras absolutas, sino que valoran la situación como mejor, peor o inalterada.

El Índice de Confianza Empresarial es uno de los indicadores clave que describen el entorno empresarial y el estado general de la economía del país. Los valores superiores a 100 indican una mejora en las condiciones comerciales y un sentimiento positivo en el entorno empresarial sueco. Incluso si un valor está por debajo de 100 pero demuestra una mejora considerable respecto al periodo anterior, el valor puede considerarse positivo para la corona sueca. Los valores inferiores a 100 indican un empeoramiento de la situación.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Confianza Empresarial en Suecia (Sweden Business Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
107.4
105.5
nov 2025
N/D
103.2
104.3
oct 2025
104.3
100.6
sept 2025
100.0
100.0
ago 2025
99.8
97.4
jul 2025
97.0
95.0
94.8
jun 2025
94.8
99.6
98.4
may 2025
98.9
98.4
99.8
abr 2025
99.9
99.4
98.9
mar 2025
99.1
102.7
101.2
feb 2025
101.6
101.9
100.8
ene 2025
101.1
101.4
100.6
dic 2024
100.6
98.0
98.6
nov 2024
98.3
95.5
95.2
oct 2024
95.0
96.1
96.3
sept 2024
96.5
94.0
95.1
ago 2024
95.0
94.4
95.5
jul 2024
95.4
95.5
97.4
jun 2024
97.3
93.0
94.5
may 2024
94.6
95.0
96.2
abr 2024
96.3
94.1
94.4
mar 2024
94.4
91.7
92.1
feb 2024
92.0
89.0
91.8
ene 2024
91.7
85.6
87.1
dic 2023
86.6
86.2
85.5
nov 2023
85.2
86.7
85.9
oct 2023
85.9
84.7
86.8
sept 2023
86.8
86.5
87.8
ago 2023
87.7
90.0
90.5
jul 2023
90.5
90.6
91.5
jun 2023
91.8
87.6
90.5
may 2023
90.6
87.5
89.2
abr 2023
89.3
89.5
91.5
mar 2023
91.7
87.4
89.4
feb 2023
88.9
87.3
87.1
ene 2023
86.3
87.4
88.0
dic 2022
87.6
83.6
86.7
nov 2022
86.1
86.5
89.2
oct 2022
89.0
91.9
95.8
sept 2022
96.4
99.1
101.9
ago 2022
102.4
106.4
107.7
jul 2022
108.0
111.6
110.9
jun 2022
111.6
115.0
114.7
may 2022
115.1
114.0
114.5
abr 2022
114.6
115.1
115.0
mar 2022
114.9
113.1
114.7
feb 2022
114.8
113.8
109.9
ene 2022
111.0
117.7
116.0
dic 2021
116.3
119.3
118.0
nov 2021
118.4
119.6
119.3
123
