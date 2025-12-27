El Índice de Confianza Empresarial de Suecia refleja el optimismo de las empresas del país respecto a la situación económica actual. El índice es calculado mensualmente mediante una encuesta en línea realizada por el Instituto Nacional de Investigación Económica (NIER).

El NIER entrevista mensualmente a los gerentes de 7,000 empresas suecas. La muestra incluye las empresas con al menos 100 empleados. Las empresas son estratificadas por tamaño e industria. Reunir toda la información de los encuestados lleva aproximadamente tres semanas.

El peso de las respuestas de una empresa en particular depende de su tamaño, es decir, cuanto mayor sea la empresa, mayores serán los pesos asignados a sus respuestas (excepto en el sector manufacturero, donde los pesos se establecen en función del volumen de producción). Estos pesos son actualizados cada año según la muestra actualizada. Las respuestas ponderadas se resumen y extrapolan como si fueran todas las empresas las que participan en la encuesta.

Las empresas valoran la situación actual en cuanto a los pedidos, los inventarios de productos terminados, los volúmenes de producción esperados y el empleo. La encuesta es de naturaleza cualitativa. Esot significa que los encuestados no ofrecen cifras absolutas, sino que valoran la situación como mejor, peor o inalterada.

El Índice de Confianza Empresarial es uno de los indicadores clave que describen el entorno empresarial y el estado general de la economía del país. Los valores superiores a 100 indican una mejora en las condiciones comerciales y un sentimiento positivo en el entorno empresarial sueco. Incluso si un valor está por debajo de 100 pero demuestra una mejora considerable respecto al periodo anterior, el valor puede considerarse positivo para la corona sueca. Los valores inferiores a 100 indican un empeoramiento de la situación.

Gráfico de los últimos valores: