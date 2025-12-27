Calendario económico
Préstamos para Hogares en Suecia a/a (Sweden Households Loans y/y)
Los Préstamos Suecos para Hogares a/a muestran el cambio en el número de préstamos concedidos a los hogares suecos en el mes reportado en comparación con el mismo periodo del año anterior. El índice es publicado por la Oficina Central de Estadísticas de Suecia, y está disponible como parte de las estadísticas mensuales del mercado financiero.
El indicador muestra todos los préstamos concedidos por las instituciones monetarias y financieras del país a los hogares suecos. A partir de 2020, las estadísticas también abarcan la información sobre los préstamos de instituciones de crédito de vivienda y los AIF (Fondos de Inversión Alternativos).
Los datos se publican con fines crediticios: préstamos de vivienda (que constituyen la mayoría de todos los préstamos concedidos), crédito al consumo y otros préstamos.
El índice se usa para valorar las potenciales ventas minoristas. También muestra el cambio en las tasas de interés y refleja el estado de ánimo del consumidor. El crecimiento del índice indica un aumento en el gasto del consumidor que, a su vez, sugiere un potencial aumento de la inflación y una mayor actividad en el sector financiero y crediticio de la economía nacional. No obstante, un aumento excesivo de la deuda familiar puede indicar el sobrecalentamiento económico.
Generalmente, el aumento de los préstamos concedidos influye de manera positiva en las cotizaciones de la corona sueca.
