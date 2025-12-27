La Tasa de Desempleo de Suecia muestra la tasa de residentes actualmente desempleados con respecto a la fuerza laboral civil total entre los 15 y los 74 años. Las cifras publicadas por la Oficina Central de Estadísticas de Suecia sirven como fuente oficial de datos de desempleo.

El índice se calcula usando como base una encuesta telefónica mensual realizada a más de 18,000 personas. Las muestras para la encuesta se extraen aleatoriamente del Registro de Población. Para monitorear los cambios en el mercado laboral, generalmente se entrevista a cada persona varias veces (generalmente hasta ocho) a intervalos de tres meses. Usando como base las respuestas obtenidas, se publica la Encuesta Mensual sobre la Fuerza Laboral.

Como en todos los demás países, los datos de desempleo en Suecia se encuentran entre los indicadores más importantes encargados de mostrar el desarrollo económico del país. Los resultados de la encuesta se usan junto con otras estadísticas del mercado laboral para planificar las políticas laborales y tomar las decisiones pertinentes. Las cifras también se usan en la investigación económica y social. El desempleo supone un indicador de la situación social. Los datos sobre el desempleo también son ofrecidos a organizaciones internacionales, como el BCE.

El incremento del desempleo es uno de los principales indicios de un decrecimiento en el mercado laboral y se considera negativo para la economía nacional. Por consiguiente, los valores superiores a los esperados pueden considerarse negativos para las cotizaciones de la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores: