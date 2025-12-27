CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Confianza del Consumidor en Suecia (Sweden Consumer Confidence)

País:
Suecia
SEK, Corona sueca
Fuente:
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Sector:
Consumidor
Baja 95.8
95.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Confianza del Consumidor de Suecia (ICC) muestra el nivel de confianza del consumidor en la estabilidad de la economía del país. El índice se calcula mensualmente de acuerdo con una encuesta realizada a los consumidores por el Instituto Nacional de Investigación Económica NIER en las primeras dos semanas del mes.

Cada mes, el NIER entrevista telefónicamente a alrededor de 1,500 ciudadanos suecos. Utilizando dichas encuentas, se compila una muestra aleatoria de ciudadanos de entre 16 y 84 años. Durante la entrevista, se les pide a los participantes que valoren su propia situación financiera, la situación económica actual en el país y la oportunidad de realizar grandes compras y ahorrar grandes sumas. La encuesta es de naturaleza cualitativa. Esot significa que los encuestados no ofrecen cifras absolutas, sino que valoran la situación como mejor, peor o inalterada.

Dentro del mismo marco, se calculan dos componentes: un microíndice y un macroíndice. El primero muestra la confianza respecto a las finanzas personales; el segundo, aborda la opinión respecto a la economía sueca en general.

Los valores superiores a 100 indican la confianza del consumidor y un entorno económico favorable en el país. Por consiguiente, un crecimiento mayor al esperado puede considerarse positivo para la corona sueca. Por el contrario, los valores inferiores a lo pronosticado pueden empujar las cotizaciones de la corona sueca hacia abajo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Confianza del Consumidor en Suecia (Sweden Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
95.8
95.7
nov 2025
N/D
103.0
96.8
oct 2025
96.8
93.3
sept 2025
93.2
91.6
ago 2025
91.1
90.8
jul 2025
90.7
87.3
84.6
jun 2025
84.6
79.3
83.6
may 2025
83.1
81.5
81.8
abr 2025
81.6
89.2
88.8
mar 2025
89.8
94.0
94.6
feb 2025
95.0
96.6
98.3
ene 2025
99.1
96.2
96.7
dic 2024
96.7
103.4
101.6
nov 2024
102.0
103.9
101.2
oct 2024
101.3
100.3
99.7
sept 2024
99.5
99.1
97.0
ago 2024
96.3
99.9
96.2
jul 2024
96.6
95.3
93.7
jun 2024
93.3
92.7
91.3
may 2024
91.3
89.4
88.8
abr 2024
88.9
88.3
87.6
mar 2024
87.5
87.2
83.0
feb 2024
82.7
77.8
82.7
ene 2024
82.3
77.0
74.8
dic 2023
74.5
72.4
73.2
nov 2023
72.8
68.4
70.6
oct 2023
70.1
70.3
69.4
sept 2023
69.1
73.8
70.6
ago 2023
70.4
75.1
72.5
jul 2023
72.3
81.0
71.8
jun 2023
71.7
78.2
70.3
may 2023
69.5
74.7
65.8
abr 2023
65.1
72.4
63.8
mar 2023
62.8
70.0
61.1
feb 2023
59.9
65.2
57.7
ene 2023
56.3
60.6
55.4
dic 2022
54.1
56.6
57.4
nov 2022
55.8
52.1
50.2
oct 2022
48.3
53.0
52.1
sept 2022
49.7
55.0
57.8
ago 2022
56.3
55.9
56.1
jul 2022
54.1
60.9
66.5
jun 2022
65.5
63.2
71.3
may 2022
70.4
66.4
74.5
abr 2022
74.9
71.3
73.3
mar 2022
73.5
81.4
89.0
feb 2022
88.9
90.4
89.8
ene 2022
90.1
103.6
98.3
dic 2021
98.7
104.3
99.5
nov 2021
99.7
105.7
102.9
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración