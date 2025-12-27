El Índice de Confianza del Consumidor de Suecia (ICC) muestra el nivel de confianza del consumidor en la estabilidad de la economía del país. El índice se calcula mensualmente de acuerdo con una encuesta realizada a los consumidores por el Instituto Nacional de Investigación Económica NIER en las primeras dos semanas del mes.

Cada mes, el NIER entrevista telefónicamente a alrededor de 1,500 ciudadanos suecos. Utilizando dichas encuentas, se compila una muestra aleatoria de ciudadanos de entre 16 y 84 años. Durante la entrevista, se les pide a los participantes que valoren su propia situación financiera, la situación económica actual en el país y la oportunidad de realizar grandes compras y ahorrar grandes sumas. La encuesta es de naturaleza cualitativa. Esot significa que los encuestados no ofrecen cifras absolutas, sino que valoran la situación como mejor, peor o inalterada.

Dentro del mismo marco, se calculan dos componentes: un microíndice y un macroíndice. El primero muestra la confianza respecto a las finanzas personales; el segundo, aborda la opinión respecto a la economía sueca en general.

Los valores superiores a 100 indican la confianza del consumidor y un entorno económico favorable en el país. Por consiguiente, un crecimiento mayor al esperado puede considerarse positivo para la corona sueca. Por el contrario, los valores inferiores a lo pronosticado pueden empujar las cotizaciones de la corona sueca hacia abajo.

Gráfico de los últimos valores: