El Producto Interior Bruto (PIB) de Suecia a/a muestra los cambios en el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en Suecia en el trimestre actual en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta variante del indicador se ajusta para evitar la influencia de las vacaciones y los días libres.

El PIB sueco se calcula utilizando el enfoque de gasto y producción. Según el primer enfoque, se calcula el gasto total de todos los bienes y servicios finales producidos en el país durante el periodo de referencia. Primero, se calculan los gastos para los componentes individuales, que luego se añaden al PIB agregado. En el enfoque de producción, el PIB se calcula de acuerdo con el valor agregado añadido. Puesto que los valores resultantes en estos dos enfoques pueden ser distintos (la diferencia puede ser de hasta 0.9 puntos porcentuales), un grupo de expertos analiza adicionalmente los componentes para equilibrar el cálculo del PIB final.

En el enfoque de producción para el cálculo del PIB, los costes intermedios se restan al valor total de los bienes producidos para calcular el valor agregado. Los gastos se determinan según los precios actuales a los que se aplica el deflactor.

El enfoque de gastos constituye la suma de todos los gastos finales dentro de la economía. Esto abarca el gasto final en consumo, la formación bruta de capital y las exportaciones netas de bienes y servicios.

El PIB es el principal indicador del estado de la economía nacional y un indicador importante del nivel de desarrollo del país. El aumento del PIB puede considerarse positivo para la corona sueca.

