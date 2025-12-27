Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Suecia m/m (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Media
|2.3%
|1.6%
|
3.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.3%
|
2.3%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Suecia m/m muestra el cambio en los precios de los principales bienes y servicios de consumo en el mes dado en comparación con el anterior. El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, de los consumidores finales de bienes y servicios, y por lo tanto, el índice muestra el cambio de precios para todo el consumo interno privado.
El índice se calcula como el cambio en el valor de los bienes y servicios incluidos en una cesta de consumo fija. La cesta incluye bienes y servicios representativos del gasto de los hogares, como alimentos y bebidas, ropa, suministro de electricidad y agua, y servicios (salud, transporte, comunicaciones, entretenimiento, educación, etcétera).
El índice se calcula según los precios reales a los que los consumidores compran los bienes y servicios, considerando los descuentos y las ofertas especiales. El índice se ajusta estacionalmente para permitir un seguimiento eficiente de los cambios mes a mes.
El Índice de Precios al Consumidor es el indicador clave para medir la inflación y el estado de la economía sueca. Este índice puede afectar las tasas de interés, los incentivos fiscales, los salarios y los beneficios gubernamentales. Al ser medir la inflación, el IPC puede tener un fuerte impacto en el valor de la corona sueca. El aumento del indicador puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona sueca.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Suecia m/m (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
