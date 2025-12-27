Calendario económico
Nuevos Pedidos Industriales de Suecia m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)
|Baja
|6.7%
|0.1%
|
4.7%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|2.1%
|
6.7%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Los Nuevos Pedidos Industriales de Suecia m/m miden el cambio en los nuevos pedidos recibidos por las empresas industriales en el mes reportado en comparación con el mes previo. El indicador muestra los pedidos en todos los sectores de la producción, incluyendo la manufactura, la minería, la refinación, la producción de energía y otros.
La Oficina Central de Estadísticas de Suecia reúne los datos para calcular el índice usando varias encuestas mensuales realizadas a empresas privadas con al menos 20 empleados, así como a aquellas que tienen una facturación anual de más de 50 millones de coronas. Los datos de nuevos pedidos se recopilan como parte de una encuesta general de la industria.
El índice se calcula sobre la serie de datos ajustada estacionalmente. Además, los datos del periodo anterior se pueden revisar a medida que se recibe nueva información.
Los pedidos industriales muestran el futuro volumen de producción, por lo que el índice se considera un indicador de producción avanzado. Un aumento en los nuevos pedidos industriales supone un factor favorable que indica la expansión de la economía nacional. Los valores de los indicadores superiores a los esperados pueden considerarse positivos para las cotizaciones de la corona sueca.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Nuevos Pedidos Industriales de Suecia m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress