El índice más popular para valorar la inflación sueca es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El IPC mide las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios adquiridos por los hogares en todo el país. Otro índice relacionado con la inflación es el Índice de Precios al Consumidor con Tasa de Interés Fija (CPIF) m/m. El CPIF se calcula mensualmente según los mismos datos usados para el cálculo del IPC principal. No obstante, el impacto directo de los cambios en la política monetaria queda fuera del cálculo. Se cree que la política monetaria del Riksbank afecta el IPC a través de cambios en las tasas hipotecarias. El índice mide el cambio en el mes dado en comparación con el anterior.
La desventaja del IPC principal es el impacto directo de los cambios en la política monetaria introducidos por el banco central del país. Dichos cambios influyen en las tasas hipotecarias y tienen un impacto significativo y directo en el IPC. Sin embargo, estos cambios no están relacionados con la presión inflacionaria subyacente.
Desde 2017, el Riksbank usa el CPIF como variable meta para el objetivo de inflación, ya que este índice ofrece una imagen más precisa de las principales tendencias inflacionarias. El aumento del índice puede considerarse positivo para la corona sueca.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor con Tasa de Interés Fija (IPCF) m/m (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
