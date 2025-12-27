El indicador de Ventas Minoristas a/a muestra el cambio en el valor de las ventas minoristas en Suecia en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Refleja un cambio en el valor real, incluido el IVA.

Las estadísticas incluyen los gastos en alimentos, ropa, calzado, artículos para el hogar, artículos médicos y otros. Las ventas de automóviles quedan excluidas del cálculo.

La Oficina Central de Estadísticas de Suecia reúne los datos para el cálculo del índice con la ayuda de varias encuestas mensuales realizadas a minoristas suecos con una facturación neta de más de 2 millones de coronas suecas. La muestra se actualiza cada trimestre según los datos ofrecidos por los servicios fiscales nacionales. Los participantes de la encuesta ofrecen información sobre la cantidad de productos vendidos en las tiendas minoristas. Las cifras reunidas se someten a ajustes estacionales y de calendario para evitar la influencia de los días no laborables y festivos.

El indicador de ventas minoristas mensuales forma parte del cálculo del PIB y de sus componentes utilizados al monitorear el estado de la economía y desarrollar la política monetaria. Además, los datos obtenidos permiten realizar un análisis comparativo de la efectividad de la industria minorista.

El aumento de las ventas minoristas indica un crecimiento en la actividad del consumidor y puede influir positivamente en las cotizaciones de la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores: