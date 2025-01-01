DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheSubfunzioniMathTrunc 

MathTrunc

Calcola la parte intera del numero o elementi array specificati.  

Versione per lavorare con un numero a virgola mobile a doppia precisione:

double  MathTrunc(
   const double   x          // valore del numero
  );

Valore di ritorno

La parte intera(integer) del numero specificato.

Versione per lavorare con un array di numeri in virgola mobile a doppia precisione. I risultati vengono dati in output in un array:

bool  MathTrunc(
   const double&  array[],   // array di valori
   double&        result[]   // array di risultati
  );

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Versione per lavorare con un array di numeri in virgola mobile a doppia precisione. I risultati sono dati in output all'array originale:

bool  MathTrunc(
   double&        array[]    // array di valori
  );

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.

Parametri

x

[in] Numero in virgola mobile a doppia precisione, la parte intera che si intende ottenere.

array[]

[in] Array di numeri in virgola mobile a doppia precisione, le parti integer di numeri che si intendono ottenere.

array[]

[out] Array di valori di uscita.

result[]

[out] Array di valori di uscita.