Справочник MQL5 MathTrunc 

MathTrunc

Рассчитывает целую часть заданного числа или элементов массива.  

Версия для работы с числом двойной точности с плавающей запятой:

double  MathTrunc(
   const double   x          // значение числа
   )

Возвращаемое значение

Целая часть заданного числа.

Версия для работы с массивом чисел двойной точности с плавающей запятой. Результаты записываются в новый массив:

bool  MathTrunc(
   const double&  array[],   // массив значений
   double&        result[]   // массив результатов
   )

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Версия для работы с массивом чисел двойной точности с плавающей запятой. Результаты записываются в этот же массив:

bool  MathTrunc(
   double&        array[]    // массив значений
   )

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Параметры

x

[in]  Число двойной точности с плавающей запятой, целую часть которого нужно получить.

array[]

[in] Массив чисел двойной точности с плавающей запятой, целую часть которых нужно получить.

array[]

[out] Массив выходных значений.

result[]

[out] Массив выходных значений.