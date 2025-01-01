文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathTrunc 

MathTrunc

计算指定数字或数组元素的整数部分。  

处理双精度浮点数的版本：

double  MathTrunc(
   const double   x          // 数值
   )

返回值

指定数字的整数部分。

处理双精度浮点数组的版本。结果输出到一个新数组：

bool  MathTrunc(
   const double&  array[],   // 数值数组
   double&        result[]   // 结果数组
   )

返回值

如果成功返回true，否则返回false。

处理双精度浮点数组的版本。结果输出到一个原数组：

bool  MathTrunc(
   double&        array[]    // 数值数组
   )

返回值

如果成功返回true，否则返回false。

参数

x

[in]  双精度浮点数，将会获得其整数部分。

array[]

[in] 双精度浮点数组，将会获得其整数部分。

array[]

[out] 输出值数组。

result[]

[out] 输出值数组。