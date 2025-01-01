DokümantasyonBölümler
Belirtilen dizi elemanlarının tamsayı kısımlarını hesaplar.  

Kayan noktalı çift duyarlık sayısı ile çalışan versiyon:

double  MathTrunc(
   const double   x          // sayının değeri
  )

Dönüş Değeri

Belirtilen sayının tam kısmı.

Kayan noktalı çift duyarlıklı sayı dizisiyle çalışan versiyon: Sonuçlar yeni bir diziye yazılır:

bool  MathTrunc(
   const double&  array[],   // değerler dizisi
   double&        result[]   // sonuçlar dizisi
  )

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Kayan noktalı çift duyarlıklı sayı dizisiyle çalışan versiyon: Sonuçlar girdi dizisinin üstüne yazılır:

bool  MathTrunc(
   double&        array[]    // değerler dizisi
  )

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar.

Parametreler

x

[in]  Tam kısmı alınacak olan kayan noktalı çift duyarlıklı sayı.

array[]

[in] Tam kısımları alınacak olan kayan noktalı çift duyarlıklı sayılardan oluşan dizi.

array[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi.

result[]

[out] Sonuç değerlerinin dizisi.