DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaFunções auxiliaresMathTrunc 

MathTrunc

Calcula a parte integrante do número especificado ou os elementos da matriz.  

Versão para trabalhar com um número de precisão dupla e ponto flutuante:

double  MathTrunc(
   const double   x          // valor do número
   )

Valor de retorno

Parte inteira do número definido.

Versão para trabalhar com uma matriz de números de precisão dupla e ponto flutuante. Os resultados são registrados numa nova matriz:

bool  MathTrunc(
   const double&  array[],   // matriz de valores
   double&        result[]   // matriz de resultado
   )

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Versão para trabalhar com uma matriz de números de precisão dupla e ponto flutuante. Os resultados são registrados na mesma matriz:

bool  MathTrunc(
   double&        array[]    // matriz de valores
   )

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.

Parâmetros

x

[in]  Número de precisão dupla com ponto flutuante cuja parte inteira é necessário obter.

array[]

[in]  Matriz de números de precisão dupla com ponto flutuante cuja parte inteira é necessário obter.

array[]

[out] Matriz de valores de saída.

result[]

[out] Matriz de valores de saída.