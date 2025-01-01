DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHilfsfunktionenMathTrunc 

MathTrunc

Berechnet den ganzzahligen Teil der angegeben Zahl oder der Elemente eines Arrays.  

Version für das Arbeiten mit dem Array für Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit:

double  MathTrunc(
   const double   x          // die Zahl
   )

Rückgabewert

Ganzzahliger Teil der angegebenen Zahl.

Version für das Arbeiten mit dem Array für Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit. Die Ergebnisse werden in ein neues Array geschrieben:

bool  MathTrunc(
   const double&  array[],   // Array der Werte
   double&        result[]   // Array der Ergebnisse
   )

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Version für das Arbeiten mit dem Array für Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit. Die Ergebnisse werden in dasselbe Array ausgegeben:

bool  MathTrunc(
   double&        array[]    // Array der Werte
   )

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Parameter

x

[in]  Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit, deren ganzzahliger Teil erhalten werden muss.

array[]

[in] Array für Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit, deren ganzzahliger Teil erhalten werden muss.

array[]

[out] Array der Ausgabewerte.

result[]

[out] Array der Ausgabewerte.