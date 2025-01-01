MathTrunc

Berechnet den ganzzahligen Teil der angegeben Zahl oder der Elemente eines Arrays.

Version für das Arbeiten mit dem Array für Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit:

double MathTrunc(

const double x

)

Rückgabewert

Ganzzahliger Teil der angegebenen Zahl.

Version für das Arbeiten mit dem Array für Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit. Die Ergebnisse werden in ein neues Array geschrieben:

bool MathTrunc(

const double& array[],

double& result[]

)

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Version für das Arbeiten mit dem Array für Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit. Die Ergebnisse werden in dasselbe Array ausgegeben:

bool MathTrunc(

double& array[]

)

Rückgabewert

Wenn erfolgreich true, andernfalls false.

Parameter

x

[in] Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit, deren ganzzahliger Teil erhalten werden muss.

array[]

[in] Array für Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit, deren ganzzahliger Teil erhalten werden muss.

array[]

[out] Array der Ausgabewerte.

result[]

[out] Array der Ausgabewerte.