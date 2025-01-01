ドキュメントセクション
MathReplicate

繰り返し値のシーケンスを生成します。

実数値を扱うためのバージョン：

bool  MathReplicate(
  const double&  array[],    // 値の配列
  const int      count,      // 繰り返し値
  double&        result[]   // 結果の配列
  )

整数値を扱うためのバージョン：          

bool  MathReplicate(
  const int&    array[],    // 値の配列
  const int      count,      // 繰り返し値
  int&           result[]   // 結果の配列
  )

パラメータ

array[]

[in] シーケンスを生成するための配列

count

[in] シーケンス内の配列の繰り返し数 

result[]

[out] シーケンスを出力するための配列 

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。