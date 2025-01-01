문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathReplicate 

MathReplicate

값의 반복 시퀀스를 생성합니다.

실수 값으로 작업할 버전:

bool  MathReplicate(
   const double&  array[],    // 값의 배열
   const int      count,      // 반복 횟수
   double&        result[]    // 결과의 배열
   )

정수 값 작업용 버전:          

bool  MathReplicate(
   const int&     array[],    // 값의 배열
   const int      count,      // 반복 횟수
   int&           result[]    // 결과의 배열
   )

매개변수

array[]

[in] 시퀀스 생성용 배열.

count

[in] 시퀀스에서 배열 반복 횟수. 

result[]

[out] 시퀀스를 출력할 배열. 

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.