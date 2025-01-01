文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathReplicate 

MathReplicate

生成一个重复的序列值。

处理真实值的版本：

bool  MathReplicate(
   const double&  array[],    // 数值数组
   const int      count,      // 重复数
   double&        result[]    // 结果数组 
   )

处理整型值的版本：          

bool  MathReplicate(
   const int&     array[],    // 数值数组
   const int      count,      // 重复数
   int&           result[]    // 结果数组 
   )

参数

array[]

[in] 生成序列的数组。

count

[in] 序列中的重复数组数量。 

result[]

[out] 输出序列数组。 

返回值

如果成功返回true，否则返回false。