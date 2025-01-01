DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaFunções auxiliaresMathReplicate 

MathReplicate

Gera uma sequência repetitiva de valores.

Versão para trabalhar com valores reais:

bool  MathReplicate(
   const double&  array[],    // matriz de valores
   const int      count,      // número de vezes
   double&        result[]    // matriz de resultado
   )

Versão para trabalhar com valores inteiros:          

bool  MathReplicate(
   const int&     array[],    // matriz de valores
   const int      count,      // número de vezes
   int&           result[]    // matriz de resultado
   )

Parâmetros

array[]

[in] Matriz para geração de sequência.

count

[in]  Número de repetições de matriz na sequência. 

result[]

[out] Matriz para registro de sequência. 

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.