MathReplicate

Genera una sequenza di valori.

Versione per lavorare con valori reali:

bool  MathReplicate(
   const double&  array[],    // array di valori
   const int      count,      // numero di ripetizioni
   double&        result[]    // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con valori interi:          

bool  MathReplicate(
   const int&     array[],    // array di valori
   const int      count,      // numero di ripetizioni
   int&           result[]    // array dei risultati
  );

Parametri

array[]

[in] Array per generare una sequenza.

count

[in] Il numero delle ripetizioni dell'array nella sequenza. 

result[]

[out] Array dove dare in output la sequenza. 

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.